Суд обязал администрацию Новомосковска переселить жильцов аварийного дома в Сокольниках

По материалам пресс-службы судов и УСД Тульской области.

Дом №11 по улице Шахтерской в микрорайоне Сокольники еще в 2018 году признали аварийным и непригодным для проживания. Чиновники были обязаны переселить жильцов до 2025 года. Однако в апреле 2024 года администрация в одностороннем порядке передвинула этот срок сразу на 5 лет — до 31 декабря 2030 года.

Прокуратура обратилась в суд.

Изучив материалы дела, суд признал постановление администрации о переносе сроков незаконным и обязал чиновников провести отселение жителей в строгом соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Крайний срок переселения установлен до 31 декабря 2026 года. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.