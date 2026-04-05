Впервые на сапе по «тульскому морю»: стоит ли бояться новичку и как катаются профи?

Журналисты Myslo присоединились к заплыву по разлившейся Упе. Один из них встал на сап впервые. Делимся впечатлениями.

Фото Ирины Игнатьевой и Юлии Александровой.

Упа достигла пика подъема: река вышла далеко за берега, затопив Пролетарскую набережную и набережную Дрейера. Ребята из «Сапборд Тула» решили, что это прекрасный повод начать сезон катания на сапах, и пригласили активных туляков присоединиться к ним.







Журналистов Myslo долго уговаривать не пришлось, даже несмотря на то, что один из нас ни разу не плавал на сапборде. Мы решили, что такая возможность выпадает не каждый день. Оделись по-спортивному, взяли с собой резиновые сапоги и поехали покорять «тульское море». Тем более на улице стояла аномальная апрельская жара.



Опытный турист-водник — Юлия Александрова,

новичок — Ирина Игнатьева.

Каково это — первый раз плыть на сапе?

Стартовали мы прямо от ушедшего под воду кафе «Том Сойер». По маршруту должны доплыть до музея оружия и вернуться назад. Плыть в первый раз, стоя на доске, — вариант для отчаянных. Новичкам покорять воду лучше исключительно сидя.

Итак, сап на воде — заднюю давать поздно. Первое испытание — залезть на доску так, чтобы не перевернуться и не оказаться в воде. Страшно, ведь она совсем ледяная! Ловим равновесие, подползаем к середине, садимся на колени. Вот тебя слегка подтолкнули, и ты плывешь. Тут главное — не паниковать, слушать инструктора и не делать резких движений.



А еще немаловажно найти опытного товарища для такого приключения! Юлия Александрова увлекается водным туризмом уже 5 лет, а этот сезон стал для нее шестым.

Весло в руке для новичка словно инородный предмет. Однако стоит проплыть совсем немного — и привыкаешь правильно перехватывать его руками и погружать в воду на достаточную глубину, ведь если грести только по поверхности — далеко не уплывешь.







Самое сложное — повороты. Чтобы сап плыл налево, нужно грести по правую сторону полукругом, от носа доски, и наоборот. Привыкнуть к этому сразу практически невозможно, мозг «ломается». Поэтому столкновение с другими саперами, деревьями и — в случае корреспондента — бетонной сваей моста неизбежно. Но паниковать не стоит — скорость небольшая. Когда въезжаешь в препятствие, тебя лишь немного качнет — и можно плыть дальше.







Еще одно откровение: оказывается, плавать на сапе — это не всегда умиротворяющее и успокаивающее занятие. По пути к музею оружия нас несло течение, и грести можно было не в полную силу. Но на обратном пути мы плыли против течения — пришлось активно «налечь» на весло. Такая прогулка вполне может заменить тренировку в спортзале!

Некоторые даже мозоли натерли веслом на руках с непривычки, но уберечь их можно, если надеть перчатки.





Но все это мелочи, потому что сапы — отличный способ отпустить все проблемы, плохие эмоции и просто наслаждаться жизнью.

Приплыли в «Том Сойер»

Мы познакомились с ребятами из тульского кафе «Том Сойер». В честь открытия сезона они решили устроить оригинальный пикник — прямо в воде поставили мангал и пожарили шашлыки!





Пока готовилось угощение, мы поговорили с ребятами. И это стало нашим первым интервью, которое мы взяли прямо на воде.







Кафе «плавает» каждую весну, но оно того стоит, ведь вид на Упу из заведения шикарный! Открывая его в 2018 году, владельцы знали о риске затопления помещения в паводок. И все предусмотрели.



Управляющая кафе «Том Сойер» Карина Потапова.



Управляющая кафе рассказала, что интерьер внутри заведения сделан из влагопрочного дерева, поэтому после потопа мебель и пол не портятся.





Как только вода отступает, проводится генеральная уборка, и можно начинать работать. Единственное, что страдает при затоплении, это окна: вода так и остается внутри.





Дверь в затопленное кафе была открыта, и мы не отказали себе в удовольствии заплыть на сапах внутрь.





Советы от опытных саперов





Катя Воробей, плавает на доске три года:

— Моя любовь к прогулкам на сапе случилась давно, года четыре назад. Сначала я просто брала доску в аренду. А потом выбрала себе хорошую, и мы начали кататься вместе с дочерью.

Если нет стопроцентной уверенности на доске, то сначала берите напрокат. Старайтесь выбираться как можно больше. А уже потом, если решите покупать свою, не берите наугад. Лучше посоветоваться со знающими людьми или самостоятельно изучить информацию о видах сапбордов.

— Какие опасности могут подстерегать сапера?

— Самый опасный момент для меня — это катера на реке Воронке, которые гоняют на большой скорости. Волны от них могут запросто выбить с доски. Тут правило одно: надо обязательно сгруппироваться — присесть и прилечь. Волны — это, конечно, очень экстремально. Но в целом это относительно безопасный вид спорта.

— Каково это — плавать на сапе прямо по центру города?

— Мы уже плавали у музея оружия, а в таком разливе — первый раз. Это удивительно, ведь в начале апреля прошлого года мы выезжали в куртках, тепло одетые, а в этом году настоящая жара!





Татьяна Палагина катается на сапе около года:

— Мне очень нравится вода, нравится плавать. Вообще, я живу активной жизнью: люблю кататься на великах, на сапах, просто плавать. Летом просыпаюсь в семь утра и иду на речку, особенно когда стоит жара +30.

— Какие советы вы бы дали новичку?

— Не покупайте сразу доску. Поговорите с тренерами, с профессионалами, которые уже знают, какая доска вам подойдет. Оказывается, просто красивую доску, подходящую по цене, купить недостаточно. Вот я своей доской сейчас недовольна: могу на ней стоять, но меня сильно качает.

— Поделитесь эмоциями от сегодняшнего заплыва.

— Меня переполняет счастье! Мне кажется, что сегодня я вышла из депрессии!





Настя Симонова открывает на сапе уже четвертый сезон:

— Многим кажется, что встать на доску — это очень сложно. А я вам скажу: в этом ничего сложного нет. Но эмоции зашкаливают, потому что ты пробуешь что-то новое. Плюс вода, а это один из тех источников, которые успокаивают. Так что да: и нервной системе хорошо, и мышцы приходят в тонус от гребли.

— Расскажи, были ли у тебя какие-то опасные ситуации во время катания на сапе?

— Прошлой зимой я упала в воду. Не полностью, а приземлилась на сап, в воде оказались только руки. Я просто окоченела! Но друзья не дали случиться беде: сразу сняли с меня мокрые перчатки и надели на руки несколько пар своих, закатали мне рукава. Все собрались вокруг меня, чтобы помочь, так что ничего страшного не случилось. На самом деле, общее дело объединяет. Если кто-то оказывается в необычной ситуации, все сразу приходят на помощь. Это очень здорово!