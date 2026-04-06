В Туле во время матча «Арсенала» умер болельщик

По предварительным данным, у немолодого мужчины остановилось сердце.

5 апреля на Центральном стадионе в Туле во время игры «Арсенала» с воронежским «Факелом» умер 66-летний болельщик.

В начале первого тайма на Восточной трибуне мужчине стало плохо. К нему подъехала скорая. Его пытались реанимировать, но, несмотря на усилия медиков, он скончался.

Как сообщил корреспондент Myslo, игру не остановили. А после матча умершего забрали ритуальщики.

Сам матч завершился победой «Факела» — 2:1.

Напомним, 5 апреля в Туле состоялся матч 27-го тура Первой лиги. В следующем туре «Арсенал» ожидает непростой выезд в гости к московскому «Торпедо». Матч состоится 12 апреля.