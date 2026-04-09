  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Полиция отказала в возбуждении дела о смерти слепого музыканта из перехода на Каминского - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Полиция отказала в возбуждении дела о смерти слепого музыканта из перехода на Каминского

Эксперты пришли к выводу, что погибший в ДТП Сергей Овчинников сам нарушил ПДД.

Мужчину с собакой-поводырем знал каждый туляк. Сергей Овчинников каждый день приезжал в Тулу — играл на баяне в переходе на улице Каминского.

23 августа 2025 года примерно в 3.50 на улице Московской в Щёкино 62-летний водитель фургона АФ 3720С4 наехал на 70-летнего незрячего человека. Овчинников выгуливал собаку и шел вдоль проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов. 

От полученных травм музыкант скончался на следующий день в больнице. 

По данному факту была организована проверка. По её результатам было принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. Согласно заключению экспертов, Сергей Овчинников нарушил ПДД, вышел на проезжую часть и попал под автомобиль. 

По информации Myslo, при проверке была проведена трасология по тормозному пути. Эксперт указал, что тормозной путь составил 40 м. Водитель грузовика заявил — Овчинникова он увидел лишь за 10 метров, из чего эксперты сделали вывод, что возможности избежать столкновения у него не было. Именно на этом основании и было вынесено отказное.

При этом потерпевшие писали следователю ходатайство о том, чтобы осмотр места происшествия производился в условиях, приближенных к ДТП (раннее утро, сильный дождь). Это было необходимо, чтобы понять, мог ли действительно водитель видеть пешехода или нет. Однако такой осмотр так и не был проведен.

Также, по нашей информации, изначально водитель договорился с потерпевшими, что выплатит им компенсацию морального вреда — 2 миллиона рублей.

Но потом просто перестал выходить на связь.

Вместо него потерпевшим перезвонила его дочь, которая честно сказала, что таких денег у них нет. Родственники Овчинникова были вынуждены обратиться в суд с гражданским иском к водителю грузовика.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:34 0
Другие статьи по темам
Событие
музыкант слепой ДТП дедушка с гармошкой
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

112

1997

3

Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

82

2618

-36

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

165

6345

-9

Жизнь Тулы и области
Как сделать тот самый омлет и что любят дети в школьных столовых: лучшие тульские повара раскрыли секреты

сегодня

37

3765

5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Землю под штраф и изъятие: тульским дачникам и застройщикам дали три года на размышление
Землю под штраф и изъятие: тульским дачникам и застройщикам дали три года на размышление
Новые тарифы для бизнеса от Билайна: конструктор опций, безлимитные звонки и ИИ-агенты
Новые тарифы для бизнеса от Билайна: конструктор опций, безлимитные звонки и ИИ-агенты

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.