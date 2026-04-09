Полиция отказала в возбуждении дела о смерти слепого музыканта из перехода на Каминского

Эксперты пришли к выводу, что погибший в ДТП Сергей Овчинников сам нарушил ПДД.

Мужчину с собакой-поводырем знал каждый туляк. Сергей Овчинников каждый день приезжал в Тулу — играл на баяне в переходе на улице Каминского.

23 августа 2025 года примерно в 3.50 на улице Московской в Щёкино 62-летний водитель фургона АФ 3720С4 наехал на 70-летнего незрячего человека. Овчинников выгуливал собаку и шел вдоль проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов.

От полученных травм музыкант скончался на следующий день в больнице.

По данному факту была организована проверка. По её результатам было принято решение об отказе возбуждения уголовного дела. Согласно заключению экспертов, Сергей Овчинников нарушил ПДД, вышел на проезжую часть и попал под автомобиль.

По информации Myslo, при проверке была проведена трасология по тормозному пути. Эксперт указал, что тормозной путь составил 40 м. Водитель грузовика заявил — Овчинникова он увидел лишь за 10 метров, из чего эксперты сделали вывод, что возможности избежать столкновения у него не было. Именно на этом основании и было вынесено отказное.

При этом потерпевшие писали следователю ходатайство о том, чтобы осмотр места происшествия производился в условиях, приближенных к ДТП (раннее утро, сильный дождь). Это было необходимо, чтобы понять, мог ли действительно водитель видеть пешехода или нет. Однако такой осмотр так и не был проведен.

Также, по нашей информации, изначально водитель договорился с потерпевшими, что выплатит им компенсацию морального вреда — 2 миллиона рублей.

Но потом просто перестал выходить на связь.

Вместо него потерпевшим перезвонила его дочь, которая честно сказала, что таких денег у них нет. Родственники Овчинникова были вынуждены обратиться в суд с гражданским иском к водителю грузовика.