Как сделать тот самый омлет и что вообще едят дети в школьных столовых: лучшие тульские повара раскрыли секреты

В Туле прошел конкурс среди поваров. Но готовили не стандартные блюда из столовского меню, а то, что им по душе. Вот бы так каждый день во всех школах!

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии „Повар“» проходил на базе колледжа профессиональных технологий и сервиса. В финал вышли пять поваров:

из Центра образования п. Волово,

из Тульской школы для обучающихся с ОВЗ № 4,

из Головеньковской ОШ № 23,

двое конкурсантов — от Центра образования № 44 имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

В рамках соревнования повара представили авторские блюда — две холодные закуски и горячее блюдо, созданные из самостоятельно выбранных ингредиентов.

Все это они должны были приготовить за три часа. Жюри, состоящее из опытных преподавателей и экспертов, оценивало не только вкусовые качества и внешний вид блюд, но и соблюдение санитарных норм.

Лариса Тарасова, шеф-повар Головеньковской ОШ № 23:

— Школу свою обожаю: я сама ее закончила, сейчас в ней учатся мои дети. А я вот уже 21 год кормлю учеников. Уверена: если любишь свое дело, оно обязательно будет получаться!

— Какие у вас секреты, чтобы дети точно всё съели?

— Меню школьной столовой цикличное, и от него мы не можем отступать. Но можем менять подачу и подходить к нему творчески. Мы все же «едим» сначала глазами. Детям нравится, когда им преподносят красивое блюдо, а не просто макароны и котлету. Они смотрят, удивляются и, конечно же, все съедают! Это приятно. Ну и самый главный секрет — это быть с детьми «на одной волне».

— В чём секрет этих высоких прекрасных «столовских» омлетов?

— Секрета нет, просто дома оборудование другое и сложнее выдержать нужную температуру. А так — получше взбиваем яйца с молоком и выливаем смесь обязательно в высокую форму. Отправляем на 40-50 минут духовку при температуре около 180 градусов. Если эти условия соблюсти, то все должно получиться. А вот на сковороде пышный омлет, увы, не выйдет.

— Как готовить так, чтобы было вкусно?

— Надо чувствовать продукты и их текстуру. Не просто готовить по рецептам, а именно подстраиваться под ингредиенты. Если, например, в запеканку добавлять столько манки, сколько указано в рецепте, она выйдет «дубовой». А если уменьшить пропорцию, запеканка будет нежной. Нужно готовить так, как дома. И тогда школьники уйдут из столовой сытыми!

Победителей и призеров конкурса наградили дипломами министерства образования Тульской области I, II и III степени, памятными призами и сувенирами.

Лучшим поваром региона стала Дарья Елецкая, повар Тульской школы для обучающихся с ОВЗ № 4:

— На конкурс я представила оладушки из цветной капусты, аджапсандали с курицей и салатик. Для меня участие в конкурсе стало очень интересным опытом.

— А какие блюда не любят?

— Детям не по нраву рыба и блюда из нее — суп и котлеты. Еще они не любят блюда из печени.

— Какое ваше коронное блюдо в школьном меню?

— Не могу сказать, что прямо коронное, но все детишки любят макарончики с куриными котлетками и борщ.

— Насколько тяжела работа повара в школьной столовой?

— Рабочий день у поваров начинается с шести утра. Сначала делаем заготовки: чистим картофель, морковку, лук, нарезаем все это. Потом — приготовление. Самое непростое в нашей работе — таскать тяжести. Но оборудование существенно облегчает труд. Заканчиваем работать после 16 часов.

Также 8 апреля в Туле подвели итоги конкурса на лучшую школьную столовую.

В нем приняли участие 43 общеобразовательные организации региона. В первом этапе конкурса участники должны были представить презентационный видеоролик о своей столовой.

Во второй этап прошли 11 школ. В ходе очного этапа в столовые выезжала экспертная комиссия, оценивала оснащение оборудованием и инвентарем, состояние обеденного зала, качество блюд, приготовленных согласно утвержденному двухнедельному меню.

Директор департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания министерства образования Владимир Морозов:

Владимир Морозов «Конкурс „Лучшая школьная столовая“ проходит в Тульской области уже в четвертый раз. За это время свое мастерство показало более 200 школьных поваров, почти 50% наших образовательных организаций. Главная задача конкурса — чтобы повара не замыкались в рамках своей столовой и могли проявлять свой талант, иметь возможность развиваться. Конкурс — не просто испытание, это площадка достаточно глубокой коммуникации и профессионального обмена опытом».

Лучшей городской школьной столовой стала столовая Тульской школы для детей с ОВЗ № 4, а лучшей сельской — столовая Ширинской школы Новомосковского района. Победители обоих конкурсов представят Тульскую область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая» в Краснодаре.

