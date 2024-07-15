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Скончался председатель Тульского отделения Российского Союза ветеранов Виктор Выродов

Скончался председатель Тульского отделения Российского Союза ветеранов Виктор Выродов

Врио губернатора Дмитрий Миляев выразил свои соболезнования.

15 июля на 82-м году из жизни ушел почетный гражданин Тулы, председатель Тульского отделения Российского Союза ветеранов Виктор Выродов.

Соболезнования его родным и близким выразил врио губернатора Дмитрий Миляев:

— Из жизни ушел выдающийся человек, истинный патриот. Виктор Георгиевич многое сделал для поддержки ветеранских организаций в Тульской области, внес огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи и укрепление лучших воинских традиций России. Он был по-настоящему увлеченным, инициативным и неравнодушным человеком.

Светлая память о Викторе Георгиевиче навсегда останется в наших сердцах.

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