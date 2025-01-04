3 января в Туле произошло два пожара и четыре крупных ДТП

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в регионе за прошедшие сутки 3 января было потушено два техногенных пожара:

На улице Набережная в Киреевске к тушению возгорания в хозяйственной постройке привлекались девять огнеборцев и две единицы техники от МЧС России. Строение выгорело внутри. Пострадавших нет.

На улице Лесная в селе Страхово Заокского района возгорание произошло в неэксплуатируемом сооружении. На месте происшествия работали 7 огнеборцев и 3 единицы техники от МЧС России. Строение сгорело полностью. Пострадавших нет.

Также спасатели МЧС России привлекались к ликвидации 4 ДТП: в Новомосковске, Алексине, Одоевском и Чернском районах.