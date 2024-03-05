Скончалась экс-депутат Госдумы от Тульской области Надежда Шайденко

До прихода в политику Надежда Анатольевна долгое время возглавляла ТГПУ им. Л. Н. Толстого.

На 72-м году жизни скончалась почетный гражданин города-героя Тулы Надежда Анатольевна Шайденко. Мэр Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Илья Беспалов выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким Надежды Анатольевны:

– Надежда Анатольевна Шайденко родилась в семье потомственных педагогов, и своим жизненным путем избрала служение науке, подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере образования.

Под ее руководством Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого обрел новый статус, получил импульс развития. Это подтверждается высшими оценками аттестационной комиссии, ТГПУ им. Л.Н. Толстого стал одним из лучших профильных вузов России. И сегодня традиции учебного заведения, заложенные Надеждой Анатольевной, продолжаются.

Высокопрофессиональная деятельность руководителя, ученого и педагога снискали ей непререкаемый авторитет и уважение коллег и студентов. Мы все скорбим об этой утрате. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах, – говорится в соболезновании.

справка myslo

Надежда Анатольевна Шайденко родилась 23 ноября 1952 года.

В 1973 году окончила с отличием историко-филологический факультет Тульского госпединститута им. Л.Н. Толстого. Затем несколько лет работала учителем в сельской средней школе. В 1977 году Надежда Анатольевна перешла на работу в пединститут, преподавала на кафедре педагогики, организовала практику студентов и формировала новое в то время движение педагогических отрядов, параллельно занималась научной работой. В 1981 году возглавила заочное отделение, получила научную степень кандидата педагогических наук.

С 1986 года Надежда Анатольевна Шайденко работала проректором по учебно-воспитательной работе.

В октябре 1992 года в ТГПИ им. Л.Н. Толстого впервые прошли выборы ректора на альтернативной основе, на которых коллектив преподавателей, представители общественных и студенческих организаций оказали Н.А. Шайденко доверие возглавить институт.

В 1994 году защитила диссертацию доктора педагогических наук. Благодаря последовательному совершенствованию учебно-методического и воспитательного процесса, развитию его материальной базы, достижению высокого образовательного стандарта ТГПИ им. Л.Н. Толстого получил статус университета, а в 1997 году Надежда Анатольевна повторно избрана его ректором.

С 2011 года по сентябрь 2016 года – депутат Государственной Думы шестого созыва, заместитель председателя комитета ГД по образованию.

Надежда Анатольевна Шайденко награждена значком «Отличник народного образования», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, удостоена звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».