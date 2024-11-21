В Туле скончался легендарный ветеран-лётчик Николай Кульпов

В четверг, 21 ноября, в Туле на 102-м году жизни скончался легендарный ветеран Великой Отечественной войны, лётчик тяжёлой авиации, подполковник Николай Кульпов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев:

– Николай Иванович посвятил жизнь служению Отечеству. Он принадлежал к несгибаемому поколению победителей, был сильным, волевым человеком, на которого равнялись окружающие. Для всех, кто знал Николая Ивановича Кульпова, он навсегда останется примером мужества, ответственности и жизнелюбия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича. Светлая ему память.

В годы Великой Отечественной войны Николай Иванович совершил 57 боевых вылетов в составе 206-го штурмового корректировочно-разведывательного полка. Участвовал в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и Красного Знамени.

Редакция Myslo также выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича Кульпова.