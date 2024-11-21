  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле скончался легендарный ветеран-лётчик Николай Кульпов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле скончался легендарный ветеран-лётчик Николай Кульпов

В Туле скончался легендарный ветеран-лётчик Николай Кульпов

В августе Николай Иванович отметил 101-й день рождения.

В четверг, 21 ноября, в Туле на 102-м году жизни скончался легендарный ветеран Великой Отечественной войны, лётчик тяжёлой авиации, подполковник Николай Кульпов. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев:

– Николай Иванович посвятил жизнь служению Отечеству. Он принадлежал к несгибаемому поколению победителей, был сильным, волевым человеком, на которого равнялись окружающие. Для всех, кто знал Николая Ивановича Кульпова, он навсегда останется примером мужества, ответственности и жизнелюбия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича. Светлая ему память.

В годы Великой Отечественной войны Николай Иванович совершил 57 боевых вылетов в составе 206-го штурмового корректировочно-разведывательного полка. Участвовал в боях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и Красного Знамени.

Редакция Myslo также выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Ивановича Кульпова.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 19:42 0
Другие статьи по темам
Событие
утратасмертьнекрологумер Николай Кульпов
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские коммунальщики и дорожники из-за непогоды переведены в режим в повышенной готовности
Тульские коммунальщики и дорожники из-за непогоды переведены в режим в повышенной готовности
Часть Пролетарского округа осталась без электричества
Часть Пролетарского округа осталась без электричества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.