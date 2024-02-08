Алексей Дюмин и депутаты областной Думы выразили соболезнования в связи с кончиной Михаила Грязева

Бывший ректор ТулГУ и депутат скончался 8 февраля на 63-м году жизни.

Губернатор Алексей Дюмин назвал Михаила Васильевича выдающимся земляком, неравнодушным, добросердечным человеком, посвятившим свою жизнь работе на благо Тульской области.

«Продолжая дело своего отца – выдающегося конструктора Василия Петровича Грязева, он придал серьезный импульс научной и учебной деятельности Тульского государственного университета. Внес большой вклад в укрепление образовательного потенциала страны. При его активном участии были приняты важные для жителей региона законодательные инициативы. Светлую память о Михаиле Васильевиче мы навсегда сохраним в наших сердцах», – сказал глава региона.

Депутаты Тульской областной Думы также выразили соболезнования родным и близким своего коллеги: