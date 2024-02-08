  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Алексей Дюмин и депутаты областной Думы выразили соболезнования в связи с кончиной Михаила Грязева - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин и депутаты областной Думы выразили соболезнования в связи с кончиной Михаила Грязева

Алексей Дюмин и депутаты областной Думы выразили соболезнования в связи с кончиной Михаила Грязева

Бывший ректор ТулГУ и депутат скончался 8 февраля на 63-м году жизни.

Губернатор Алексей Дюмин назвал Михаила Васильевича выдающимся земляком, неравнодушным, добросердечным человеком, посвятившим свою жизнь работе на благо Тульской области.

«Продолжая дело своего отца – выдающегося конструктора Василия Петровича Грязева, он придал серьезный импульс научной и учебной деятельности Тульского государственного университета. Внес большой вклад в укрепление образовательного потенциала страны. При его активном участии были приняты важные для жителей региона законодательные инициативы. Светлую память о Михаиле Васильевиче мы навсегда сохраним в наших сердцах», – сказал глава региона.

Депутаты Тульской областной Думы также выразили соболезнования родным и близким своего коллеги:

«Коренной туляк, потомственный оружейник, многие годы Михаил Васильевич трудился в Тульском государственном университете. Он немало сделал для развития вуза и подготовки специалистов для экономики региона. Михаил Васильевич успешно совмещал профессиональную и общественную деятельность. Он был депутатом Тульской областной Думы 5-го, 6-го и 7-го созывов, пользовался заслуженным уважением и доверием жителей, авторитетом среди коллег.

Михаил Грязев с большой ответственностью относился к работе с избирателями и законотворчеству. Его отличали обширные знания, острый ум, богатый опыт, интеллигентность, отзывчивость и чуткое отношение к людям.

Это был преданный гражданин России, настоящий патриот. Удостоен высоких государственных и региональных наград, среди которых Орден Дружбы, серебряная медаль «За особый вклад в развитие Тульской области», лауреат премии имени С. И. Мосина.

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким покойного, и всем, кто его знал. Разделяем горечь вашей утраты».

Напомним, тело Михаила Грязева без признаков насильственной смерти было обнаружено в четверг, 8 февраля, в автомобиле BMW неподалёку от д. Стукалово. Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи регионального СУ СК России.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:10 0
Другие статьи по темам
Событие
некрологутратаумер Михаил Грязевсоболезнования
Место
Тульская областьТула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске отремонтируют три поликлиники
В Новомосковске отремонтируют три поликлиники
Tele2 улучшила связь в Туле и во всех регионах присутствия
Tele2 улучшила связь в Туле и во всех регионах присутствия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.