Алексей Дюмин и депутаты областной Думы выразили соболезнования в связи с кончиной Михаила Грязева

Губернатор Алексей Дюмин назвал Михаила Васильевича выдающимся земляком, неравнодушным, добросердечным человеком, посвятившим свою жизнь работе на благо Тульской области.
«Продолжая дело своего отца – выдающегося конструктора Василия Петровича Грязева, он придал серьезный импульс научной и учебной деятельности Тульского государственного университета. Внес большой вклад в укрепление образовательного потенциала страны. При его активном участии были приняты важные для жителей региона законодательные инициативы. Светлую память о Михаиле Васильевиче мы навсегда сохраним в наших сердцах», – сказал глава региона.
Депутаты Тульской областной Думы также выразили соболезнования родным и близким своего коллеги:
«Коренной туляк, потомственный оружейник, многие годы Михаил Васильевич трудился в Тульском государственном университете. Он немало сделал для развития вуза и подготовки специалистов для экономики региона. Михаил Васильевич успешно совмещал профессиональную и общественную деятельность. Он был депутатом Тульской областной Думы 5-го, 6-го и 7-го созывов, пользовался заслуженным уважением и доверием жителей, авторитетом среди коллег.
Михаил Грязев с большой ответственностью относился к работе с избирателями и законотворчеству. Его отличали обширные знания, острый ум, богатый опыт, интеллигентность, отзывчивость и чуткое отношение к людям.
Это был преданный гражданин России, настоящий патриот. Удостоен высоких государственных и региональных наград, среди которых Орден Дружбы, серебряная медаль «За особый вклад в развитие Тульской области», лауреат премии имени С. И. Мосина.
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким покойного, и всем, кто его знал. Разделяем горечь вашей утраты».
Напомним, тело Михаила Грязева без признаков насильственной смерти было обнаружено в четверг, 8 февраля, в автомобиле BMW неподалёку от д. Стукалово. Все обстоятельства случившегося устанавливают следователи регионального СУ СК России.