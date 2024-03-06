Скончался основатель клуба «Зрелость» Валерий Чернолихов

В Туле на 84-м году жизни скончался основатель и бессменный президент клуба «Зрелость» Валерий Чернолихов. Он умер после тяжелой болезни.
Валерий Владимирович был большим другом «Слободы» на протяжении 20 лет. Умный, светлый, добрый, харизматичный и энергичный человек, с первых минут располагавший к себе.
В 60 лет создал клуб «Зрелость» для старшего поколения. Занимался с учениками по собственной методике. Вывел свою формулу здоровья, молодости и победы — такую своеобразную мантру. Например, перед каждым занятием вместе с учениками Чернолихов проговаривал такую фразу:
У Валерия Владимировича было свое отношение к возрасту. Он говорил, что в 60 лет все «пацаны и девчонки», в 90 — люди среднего возраста и только в 120 — пожилые.
— Мое правило — мы с добром идем к людям. Я отдаю ученикам энергию и получаю ее взамен, а большего мне не надо, — говорил Валерий Чернолихов.