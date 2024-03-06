Скончался основатель клуба «Зрелость» Валерий Чернолихов

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле на 84-м году жизни скончался основатель и бессменный президент клуба «Зрелость» Валерий Чернолихов. Он умер после тяжелой болезни.

Валерий Владимирович был большим другом «Слободы» на протяжении 20 лет. Умный, светлый, добрый, харизматичный и энергичный человек, с первых минут располагавший к себе.

В 60 лет создал клуб «Зрелость» для старшего поколения. Занимался с учениками по собственной методике. Вывел свою формулу здоровья, молодости и победы — такую своеобразную мантру. Например, перед каждым занятием вместе с учениками Чернолихов проговаривал такую фразу:

«Мы молодые, здоровые, красивые, сильные, а умные — ва-а-а-ще-е-е! Потому что мы воины, воины, воины!»

И не просто произносил ее, а в каждое слово вкладывал энергетику и веру в то, что так всё и будет.

У Валерия Владимировича было свое отношение к возрасту. Он говорил, что в 60 лет все «пацаны и девчонки», в 90 — люди среднего возраста и только в 120 — пожилые.

— Мое правило — мы с добром идем к людям. Я отдаю ученикам энергию и получаю ее взамен, а большего мне не надо, — говорил Валерий Чернолихов.

Редакция газеты «Слобода» и портала Myslo выражает соболезнования родным и близким Валерия Владимировича.