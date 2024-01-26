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Скончался президент тульской Федерации рукопашного боя Вячеслав Дьячков
Фото: Минспорта Тульской области

Скончался президент тульской Федерации рукопашного боя Вячеслав Дьячков

Вячеслав Васильевич ушёл из жизни после тяжёлой и продолжительной болезни.

Министерство спорта Тульской области сообщает, что 26 января, после продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался Заслуженный тренер России, вице-президент Всероссийской федерации рукопашного боя, глава региональной Федерации рукопашного боя Вячеслав Дьячков.

Вячеслав Васильевич внес неоценимый вклад в развитие рукопашного боя в Тульской области, воспитал достойное поколение спортсменов. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, воспитанникам и коллегам Вячеслава Дьячкова. 

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сегодня, в 19:10 0
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