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На пожаре погиб руководитель Тульского землячества в Москве Станислав Шеденков

На пожаре погиб руководитель Тульского землячества в Москве Станислав Шеденков

Предположительно, пожар на его даче возник из-за короткого замыкания.

Станислав Шеденков — почетный гражданин Новомосковска, член правления Тульского землячества в городе Москве, первый глава администрации Новомосковского района. 

Станислав Алексеевич родился 4 сентября 1951 года в пос. Подлесном Тульской области в семье шахтера. После службы в армии окончил Новомосковский филиал МХТИ имени Менделеева. Работал в аппарате горисполкома в качестве инструктора по работе Добровольных народных дружин. 10 лет проработал в Новомосковском производственном управлении водопроводно-канализационного хозяйства, затем был назначен директором производственного объединения коммунального хозяйства города. 

В 1991 году был назначен на должность Главы администрации города Новомосковска и Новомосковского района. В 1996-м стал руководителем аппарата администрации — первым заместителем губернатора Тульской области.

С 1998 года он работал на различных должностях в Москве: в аппарате президента Союза российских городов, главой управы Капотня ЮВАО, заместителем префекта ЮВАО, заместителем начальника финансово-хозяйственного Управления Мэрии Москвы.

Его труд отмечен медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», медалью «Ветеран труда», ему присвоено почётное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ».

Звание «Почётный гражданин города Новомосковска» С. А. Шеденкову присвоено 26 апреля 2016 года.

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