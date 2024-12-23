Умер бывший начальник Центрального РУВД Николай Родинков

Мэр Тулы Алексей Эрк и глава администрации Илья Беспалов выражают соболезнования родным и близким Николая Филипповича Родинкова.

«Николай Филиппович посвятил свою жизнь служению Родине и обществу. После армии 35 лет проработал в органах внутренних дел, последние 17 лет возглавлял отдел по работе с правоохранительными органами управления по местному самоуправлению и работе с общественными организациями администрации Тулы.

Николай Филиппович обеспечивал выполнение задач, связанных с координацией работы администрации и правоохранительных органов, воинских организаций в целях укрепления общественной безопасности, правопорядка, борьбы с преступностью, решения задач в области обороны и противодействия терроризму.

За успехи в сфере профессиональной деятельности, добросовестное отношение к делу, инициативу и ответственность не раз был удостоен государственных и ведомственных наград.

Николай Филиппович пользовался большим уважением и авторитетом. Коллеги и друзья навсегда запомнят его как высококлассного специалиста, профессионала своего дела, порядочного и внимательного человека.

Мы все скорбим об этой утрате, память о Николае Филипповиче останется в наших сердцах», – говорится в соболезновании.