В Узловой на 108-м году жизни скончался ветеран ВОВ Михаил Рыбкин

Во вторник, 18 июня, в Узловой скончался один из старейших жителей Тульской области – три дня назад Михаилу Яковлевичу Рыбкину исполнилось 107 лет. О смерти ветерана Великой Отечественной войны сообщил глава администрации Узловского района Николай Терехов:
«Сегодня я потерял большого друга, который служил примером мне, и всем тем, кто его знал и любил. Он освободил пол-Европы и встретив Великую Победу под Берлином, вернулся домой. В нашей памяти Михаил Рыбкин останется храбрым защитником Отечества и скромным, отзывчивым человеком».
Редакция Myslo выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Яковлевича.