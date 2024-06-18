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В Узловой на 108-м году жизни скончался ветеран ВОВ Михаил Рыбкин

В Узловой на 108-м году жизни скончался ветеран ВОВ Михаил Рыбкин

Свой очередной день рождения Михаил Яковлевич отпраздновал три дня назад, 15 июня.

Во вторник, 18 июня, в Узловой скончался один из старейших жителей Тульской области – три дня назад Михаилу Яковлевичу Рыбкину исполнилось 107 лет.  О смерти ветерана Великой Отечественной войны сообщил глава администрации Узловского района Николай Терехов:

«Сегодня я потерял большого друга, который служил примером мне, и всем тем, кто его знал и любил. Он освободил пол-Европы и встретив Великую Победу под Берлином, вернулся домой. В нашей памяти Михаил Рыбкин останется храбрым защитником Отечества и скромным, отзывчивым человеком».

Редакция Myslo выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Яковлевича.

 
Михаил Яковлевич Рыбкин с 1939 по 1946 год проходил службу в Вооруженных Силах СССР. Награжден орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «За Отвагу», медалью «За боевые заслуги», медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью «За оборону Кавказа», медалью «Ветеран труда», медалью «В честь 70-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой», медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и другими наградами. После войны 50 лет проработал в колхозе «Защита страны».

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