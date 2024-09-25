Дыба, петля и колесо: средневековую пыточную напомнила местным жителям детская площадка в Алексине

В группе «Алексин Сейчас» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии игровой площадки на окраине Алексина. Автору поста она навеяла тревожные мысли:
— Эта детская площадка возле дома № 8 на ул. Гремицы больше похожа на пыточную времен святой инквизиции, чем на место досуга детей: здесь и дыба, и виселица, — поделился автор.
Предлагаем для сравнения: что-то общее видите?
А петлю на каркасе лестницы закрепили классическим узлом — в чём только её предназначение?
Кстати, с малых лет готовят к суровой жизни не только алексинских детей. Недавно в Новомосковске местные жители обнаружили чудо-качели для великанов: высота сиденья — почти метр!
За год 37 игровых площадок демонтировали в связи с различными нарушениями. Судя по всему, площадка на ул. Гремицы в их число не попала.