Стали известны фамилии депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва: полный список

Избирательная комиссия Тульской области зарегистрировала депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу.

24 сентября состоялось 98-е внеочередное заседание региональной избирательной комиссии, на котором были зарегистрированы депутаты Тульской областной Думы 8-го созыва кандидатов, избранных по единому избирательному округу:

ЛДПР — Киндеев Илья Игоревич.

«Единая Россия»:

Степанов Илья Владимирович,

Дубровский Андрей Владимирович,

Коченов Эдуард Черменович,

Борщев Михаил Михайлович,

Симонов Анатолий Михайлович,

Федотов Дмитрий Иванович,

Конов Сергей Александрович,

Ковалев Александр Федорович.

Степанов Илья Владимирович, Дубровский Андрей Владимирович, Коченов Эдуард Черменович, Борщев Михаил Михайлович, Симонов Анатолий Михайлович, Федотов Дмитрий Иванович, Конов Сергей Александрович, Ковалев Александр Федорович. «Справедливая Россия» — Андросов Дмитрий Александрович.

КПРФ:

Лебедев Алексей Александрович,

Белоус Светлана Викторовна.

Из кандидатов-«списочников» от «Единой России» исключена Ольга Слюсарева.

Напомним, ранее стало известно, что в число победителей в одномандатных округах вошли:

ЛДПР — Балберов Александр Александрович.

«Единая Россия»:

Рем Александр Викторович; Бычков Денис Владимирович; Толстая Екатерина Александровна; Белькова Марина Валерьевна; Балтабаев Сергей Григорьевич; Афоничев Дмитрий Валериевич; Никитин Геннадий Николаевич; Тихонов Андрей Игоревич; Мишунин Павел Анатольевич; Курилов Илья Николаевич; Левина Марина Викторовна; Абашин Олег Владимирович; Зеленчук Василий Павлович; Тищенко Андрей Васильевич; Подрезов Константин Андреевич; Белов Сергей Александрович; Смолянинов Евгений Александрович; Герасимова Дарья Владимировна; Воловатов Борис Сергеевич; Алешина Галина Ивановна; Коженкин Дмитрий Александрович;

От регионального отделения партии «Коммунисты России» - Моисеев Юрий Фясыхович.

«Справедливая Россия» — Гребенщиков Сергей Валерьевич.