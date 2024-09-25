Стали известны фамилии депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва: полный список

24 сентября состоялось 98-е внеочередное заседание региональной избирательной комиссии, на котором были зарегистрированы депутаты Тульской областной Думы 8-го созыва кандидатов, избранных по единому избирательному округу:
- ЛДПР — Киндеев Илья Игоревич.
- «Единая Россия»:
Степанов Илья Владимирович,
Дубровский Андрей Владимирович,
Коченов Эдуард Черменович,
Борщев Михаил Михайлович,
Симонов Анатолий Михайлович,
Федотов Дмитрий Иванович,
Конов Сергей Александрович,
Ковалев Александр Федорович.
- «Справедливая Россия» — Андросов Дмитрий Александрович.
- КПРФ:
Лебедев Алексей Александрович,
Белоус Светлана Викторовна.
Из кандидатов-«списочников» от «Единой России» исключена Ольга Слюсарева.
Напомним, ранее стало известно, что в число победителей в одномандатных округах вошли:
ЛДПР — Балберов Александр Александрович.
«Единая Россия»:
- Рем Александр Викторович;
- Бычков Денис Владимирович;
- Толстая Екатерина Александровна;
- Белькова Марина Валерьевна;
- Балтабаев Сергей Григорьевич;
- Афоничев Дмитрий Валериевич;
- Никитин Геннадий Николаевич;
- Тихонов Андрей Игоревич;
- Мишунин Павел Анатольевич;
- Курилов Илья Николаевич;
- Левина Марина Викторовна;
- Абашин Олег Владимирович;
- Зеленчук Василий Павлович;
- Тищенко Андрей Васильевич;
- Подрезов Константин Андреевич;
- Белов Сергей Александрович;
- Смолянинов Евгений Александрович;
- Герасимова Дарья Владимировна;
- Воловатов Борис Сергеевич;
- Алешина Галина Ивановна;
- Коженкин Дмитрий Александрович;
От регионального отделения партии «Коммунисты России» - Моисеев Юрий Фясыхович.
«Справедливая Россия» — Гребенщиков Сергей Валерьевич.