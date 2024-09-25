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Стали известны фамилии депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва: полный список

Стали известны фамилии депутатов Тульской областной Думы 8-го созыва: полный список

Избирательная комиссия Тульской области зарегистрировала депутатов Тульской областной Думы восьмого созыва, избранных по единому избирательному округу.

24 сентября состоялось 98-е внеочередное заседание региональной избирательной комиссии, на котором были зарегистрированы депутаты Тульской областной Думы 8-го созыва кандидатов, избранных по единому избирательному округу:

  • ЛДПР — Киндеев Илья Игоревич.
  • «Единая Россия»: 
    Степанов Илья Владимирович,
    Дубровский Андрей Владимирович, 
    Коченов Эдуард Черменович,
    Борщев Михаил Михайлович,
    Симонов Анатолий Михайлович, 
    Федотов Дмитрий Иванович, 
    Конов Сергей Александрович, 
    Ковалев Александр Федорович.
  • «Справедливая Россия» — Андросов Дмитрий Александрович.
  • КПРФ:
    Лебедев Алексей Александрович,
    Белоус Светлана Викторовна.

Из кандидатов-«списочников» от «Единой России» исключена Ольга Слюсарева.

Напомним, ранее стало известно, что в число победителей в одномандатных округах вошли:

ЛДПР — Балберов Александр Александрович.

«Единая Россия»:

  1. Рем Александр Викторович;
  2. Бычков Денис Владимирович;
  3. Толстая Екатерина Александровна;
  4. Белькова Марина Валерьевна;
  5. Балтабаев Сергей Григорьевич;
  6. Афоничев Дмитрий Валериевич;
  7. Никитин Геннадий Николаевич;
  8. Тихонов Андрей Игоревич;
  9. Мишунин Павел Анатольевич;
  10. Курилов Илья Николаевич;
  11. Левина Марина Викторовна;
  12. Абашин Олег Владимирович;
  13. Зеленчук Василий Павлович;
  14. Тищенко Андрей Васильевич;
  15. Подрезов Константин Андреевич;
  16. Белов Сергей Александрович;
  17. Смолянинов Евгений Александрович;
  18. Герасимова Дарья Владимировна;
  19. Воловатов Борис Сергеевич;
  20. Алешина Галина Ивановна;
  21. Коженкин Дмитрий Александрович;

От регионального отделения партии «Коммунисты России» - Моисеев Юрий Фясыхович.

«Справедливая Россия» — Гребенщиков Сергей Валерьевич.

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