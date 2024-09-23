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В одном из дворов Новомосковска поставили чудо-качели для великанов
Фото группы «ЧП Новомосковск» в социальной сети «ВКонтакте».

В одном из дворов Новомосковска поставили чудо-качели для великанов

Тем, кто не вышел ростом, на качели приходится залезать с пенька.

В группе «ЧП Новомосковск» в социальной сети «ВКонтакте» местная жительница обратила внимание на странные качели во дворе жилого дома:

— Ул. Мичурина, 7-а. Как дети должны качаться на таких качелях? Недавно наблюдала: три мальчика поставили пенёк, чтобы забраться на них! Одни качели на весь двор, так и висят ещё слишком высоко!

Точная высота качелей не известна, однако Myslo прикинул, что она может составлять 97-100 см (по ГОСТу средняя высота железных опор у качелей — 2,3 метра, а высота от уровня земли до сиденья должна быть 35- 63,5 см). 

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В прошлом году в Туле в одном из дворов Пролетарского района стояли такие же чудо-качели — их высота составляла целых 77 см! «Будет произведена подсыпка покрытия», — прокомментировали тогда в администрации Тулы.

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С начала года 96 площадок в Тульской области привели в соответствие с требованиями законодательства, ещё 37 демонтировали из-за нарушения целостности игрового оборудования, отсутствия нужного покрытия, информационных табличек о правилах и возрастных требованиях, номеров телефонов службы спасения.

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