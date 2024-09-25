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С начала 2024 года с туляков взыскали 337 млн рублей долгов по алиментам
Фото: ru.freepik.com.

С начала 2024 года с туляков взыскали 337 млн рублей долгов по алиментам

Специалисты регионального УФССП представили данные.

С начала 2024 года судебные приставы Тульской области взыскали свыше 337 млн рублей в счет погашения задолженности по алиментным платежам. 

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей житель Суворовского района привлечен к административной ответственности. Мужчина не принимал участия в воспитании ребенка, от уплаты алиментов уклонялся, накопив долг на сумму больше 700 тысяч рублей.

— Безответственное поведение неплательщика стало основанием для составления судебным приставом-исполнителем протокола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, по итогам рассмотрения которого гражданин признан виновным с назначением наказания в виде 60 часов обязательных работ, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства. 

При этом административное наказание не освобождает мужчину от обязанности по оплате долга. 

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Автор:
сегодня, в 10:30 0
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