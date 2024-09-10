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В Тульской области демонтировали 37 опасных детских площадок
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Тульской области демонтировали 37 опасных детских площадок

Еще 4 бесхозяйные площадки поставили на баланс муниципалитетов.

В Тульской области с начала года 96 площадок привели в соответствие с требованиями законодательства. 37 площадок, не подлежащих ремонту и восстановлению, демонтировали. Еще 4 площадки поставили на баланс муниципалитетов, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чаще всего на площадках отсутствовали ударопоглощающее покрытие в зоне приземления, была нарушена целостность игрового оборудования, не было информационных табличек о правилах и возрастных требованиях при пользовании оборудованием, номеров телефонов службы спасения, скорой помощи.

— В ходе проверок прокурорами выявлены факты ненадлежащего осуществления эксплуатантами спортивно-игрового оборудования обязанностей по проведению функциональных и ежегодных осмотров, несвоевременной смены песка в песочниках, опила веток на деревьях и кустарниках, произрастание растительности на территориях игровых и спортивных площадок, — отметили в региональном ведомстве.

Например, требования прокуроров Привокзального, Пролетарского, Центрального и Советского районов Тулы, указанные в представлениях, внесенных руководителю ООО УК «Стандарт ЖКХ», исполнены в полном объеме.

Демонтировали оборудование на детских игровых площадках у домов №57 на ул. Советской, №68/88 на ул. Мира, № 51 на ул. Гастелло. Игровое оборудование отремонтировали у домов №40 по ул. Тихмянова, №91 на ул. Серебровской, №47 на ул. Седова, №20а на ул. Смидович, отдельные элементы игрового оборудования, не подлежащие ремонту, демонтированы.

По постановлению прокурора Пролетарского района Тулы должностное лицо УК «Стандарт ЖКХ» привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа составила 25 тысяч рублей. 

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Автор:
сегодня, в 14:32 −1
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