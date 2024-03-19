«Всю жизнь работали на заводе, дарили любовь детям, внукам, правнукам»: туляк рассказал трогательную историю своих родителей

Фото читателя.

Светлана и Иван познакомились на работе. Оба в начале 60-х трудились на заводе «Арсенал». Она была инженером-конструктором, он — специалистом по настройке радиоэлектронной аппаратуры.

Они расписались в ЗАГСе на проспекте Ленина ровно 60 лет назад — 8 марта 1964 года.

— Это был счастливый для них день. Фата, белые перчатки, букет гортензий. Кстати, слева на фото — родной брат невесты. Он познакомил их на предприятии. После официальной регистрации молодоженов ждали гости и богато накрытый по меркам того времени стол в частном доме ее родителей на улице Демидовской, — рассказал читатель.

Гуляли, как полагается, и второй день.

— Молодожены сделали фото, сменив праздничные брачные одежды. Снега во дворе было столько же, как и в наше время. А потом отправились в свадебное путешествие в Абхазию, — пишет читатель Myslo.

Молодая семья поселилась в комнате заводского общежития. Через 9 месяцев родился сын. В 1971 году — второй сын. Семья получила новую четырехкомнатную квартиру.

— На заводе они отработали более 40 лет. Оба получили награды «Ветеран труда». Всю жизнь они любили друг друга и показывали пример своим сыновьям. Они дарили любовь и тепло внуку, трем внучкам и двум правнукам.

К сожалению, в 2020 году ушел из жизни Иван Андреевич. Ему был 81 год. В 2023 году Светлане Николаевне исполнилось 85 лет. Она широко отпраздновала свой юбилей в кругу семьи и друзей. Но, к сожалению, вскоре тоже ушла из жизни.

Фотография с 50-летнего юбилея свадьбы, 2014 год.

Myslo совместно с тульским филиалом Государственного исторического музея проводит конкурс «Свадьбы с историей».

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 руб.

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33.