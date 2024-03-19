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Как тулякам снять с учета разрушенный объект недвижимости
Фото ru.freepik.com.

Как тулякам снять с учета разрушенный объект недвижимости

Алгоритм рассказали в Управлении Росреестра по Тульской области.

Зачем снимать с учета развалюху?

Объекты недвижимости могут прийти в негодность или прекратить свое существование — обветшать, сгореть и разрушиться. Уничтожение объекта недвижимости служит основанием для прекращения права собственности на него. Однако прекращение права собственности на недвижимость в такой ситуации не происходит автоматически. Такие объекты необходимо снять с государственного кадастрового учета, а также прекратить на них право собственности, если оно было ранее зарегистрировано.

Снять с учета разрушенный объект нужно, чтобы не платить налог на имущество.

А еще — чтобы не возникло путаницы при постановке на кадастровый учет и регистрации права на новый, вновь построенный объект недвижимости.

Что нужно делать

Чтобы снять с кадастрового учета объекты, на которые зарегистрировано право собственности, необходимо направить в Управление Росреестра по Тульской области заявление о снятии объекта с кадастрового учета и прекращения прав на него. Если у объекта несколько собственников, то заявление подается всеми правообладателями или же их законными представителями на основании нотариально заверенной доверенности.

Если на объект право собственности не было зарегистрировано, то заявление на снятие с кадастрового учета может подать собственник земельного участка, на котором расположен объект, либо по заявлению принявшего наследство наследника физического лица, которому согласно записям в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до дня открытия наследства принадлежали прекратившие свое существование объекты недвижимости.

Кроме того, к заявлению следует приложить акт обследования объекта недвижимости, подтверждающий факт прекращения его существования. Акт составляет кадастровый инженер по итогам осмотра места нахождения объекта недвижимости.

Если объект снимается с кадастрового учета по решению суда, то прилагается соответствующий судебный акт.

Документы можно подать в офисах МФЦ или направить в электронном виде на сайте Росреестра при наличии электронной подписи. Также документы может направить в Росреестр в электронном виде кадастровый инженер. Эти условия необходимо включить в договор подряда с кадастровым инженером. 

За снятие с кадастрового учета объекта недвижимости и регистрацию прекращения права государственная пошлина не взимается.

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Место
Тульская область
 

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