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«Свадьбы с историей»: тулячка показала костюм, в котором выходила замуж известный дизайнер Люда Доброхотова
Фото из архива Татьяны Фокиной

«Свадьбы с историей»: тулячка показала костюм, в котором выходила замуж известный дизайнер Люда Доброхотова

Читатели Myslo продолжают делиться историями и фото в рамках нашего конкурса.

Историю свадьбы своей подруги Людмилы Доброхотовой рассказала тулячка Татьяна Фокина. Отметим, Myslo неоднократно писал об этом известном дизайнере. Тулячка Людмила — автор бесшовного метода вязания трикотажа, лауреат Международных конкурсов. Ее коллекции представляли на Неделях высокой моды в Москве, у нее был собственный Дом моды. 

— На свадебном фото — моя подруга Людмила Доброхотова, ее муж — Владимир Капитанов, свидетель — Андрей Дмитриенко и я, Татьяна Фокина. Свадьба состоялась 25 февраля 1981 года.

Интересна история создания костюма невесты.

— Люда не хотела традиционного свадебного платья и фаты. Молодожены собирались прийти на роспись в джинсах и белых рубашках. Но на трикотажной фабрике «Заря», где Люда работала художником, ее отговорили. Нарядили в красивый брючный костюм с люрексом, который демонстрировали на дефиле, — рассказала Татьяна Фокина.

В последствии Людмила Доброхотова стала известным дизайнером, а ее супруг Владимир — ее помощником.

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Фото из архива Myslo.

— Жизнь у них была непростой, но интересной. Жемчужную свадьбу они отпраздновали в Китае, там они прожили свои последние годы. Люда умерла в 2012 году, ее муж — через полгода.

 

Myslo совместно с тульским филиалом Государственного исторического музея проводит конкурс «Свадьбы с историей»

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 руб.

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

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Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33. 

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