«Свадьбы с историей»: тулячка показала костюм, в котором выходила замуж известный дизайнер Люда Доброхотова

Фото из архива Татьяны Фокиной

Историю свадьбы своей подруги Людмилы Доброхотовой рассказала тулячка Татьяна Фокина. Отметим, Myslo неоднократно писал об этом известном дизайнере. Тулячка Людмила — автор бесшовного метода вязания трикотажа, лауреат Международных конкурсов. Ее коллекции представляли на Неделях высокой моды в Москве, у нее был собственный Дом моды.

— На свадебном фото — моя подруга Людмила Доброхотова, ее муж — Владимир Капитанов, свидетель — Андрей Дмитриенко и я, Татьяна Фокина. Свадьба состоялась 25 февраля 1981 года.

Интересна история создания костюма невесты.

— Люда не хотела традиционного свадебного платья и фаты. Молодожены собирались прийти на роспись в джинсах и белых рубашках. Но на трикотажной фабрике «Заря», где Люда работала художником, ее отговорили. Нарядили в красивый брючный костюм с люрексом, который демонстрировали на дефиле, — рассказала Татьяна Фокина.

В последствии Людмила Доброхотова стала известным дизайнером, а ее супруг Владимир — ее помощником.



Фото из архива Myslo.

— Жизнь у них была непростой, но интересной. Жемчужную свадьбу они отпраздновали в Китае, там они прожили свои последние годы. Люда умерла в 2012 году, ее муж — через полгода.

Myslo совместно с тульским филиалом Государственного исторического музея проводит конкурс «Свадьбы с историей».

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 руб.

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33.