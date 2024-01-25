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«Свадьбы с историей»

«Свадьбы с историей»

Собираем историю тульских свадеб: пришли свадебное фото с историей и получи приз!

Вместе с Государственным историческим музеем Myslo запускает конкурс «Свадьбы с историей».

Какими были молодожены прошлых лет? Какие фотографии делали? Как одевались красавицы-невесты и модники-женихи? Давайте напишем историю тульской свадьбы!

Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! К фото нужно рассказать историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями, — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие — передадим в тульский филиал музея для их выставочного проекта «Русская свадьба».

Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Даешь веселые тульские свадьбы!

Фото и истории присылайте к нам на почту [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (сюда фото отправлять лучше документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 марта 2024 года.

Использованы фото из фондов ГИМ и архива фотоконкурсов Myslo.

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сегодня, в 15:40 0

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