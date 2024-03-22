«С их свадьбы нарисовали картину»: тулячка рассказала о женитьбе родителей в 70-х годах

Свадьба в Обидимо. Картина И. Путятина и Э. Шурлаповой.

Тулячка Елена Копачева поделилась необычной историей свадьбы своих родителей. Дело в том, что именно с их торжества списали картину «Свадьба в Обидимо» художники Иван Путятин и Эмма Шурлапова.

— Родители познакомились в 1966 году. Маме было 15 лет, папе — 17. Мама, Татьяна Кондратова, жила в Туле, а отец, Николай Пряников, — в селе Обидимо. Познакомились они, когда мама приехала на каникулы к бабушке и дедушке в деревню Кривцово. Пять лет встреч, свиданий, писем, которые мы заботливо сохранили в семейном архиве... Они поженились 3 июня 1971 года. Картину «Свадьба в Обидимо» написал художник Иван Путятин и его жена Эмма Шурлапова — у них была дача в Обидимо, — рассказала Елена Копачева.

Для своей картины художники выбрали именно свадьбу Татьяны и Николая, поскольку на торжестве гуляло все Обидимо, а также близлежащие деревни. Николай был тренером по футболу, его знали и уважали соседи. Собралось около 300 человек! Народ гулял три дня!

— Вскоре у них родился мой старший брат Николай, потом, в 1974 году, — я. Всю жизнь мама и папа прожили в любви и согласии. Мама умерла в 2017 году. Отец жив, 18 марта ему исполнилось 75 лет.

Как рассказала Елена, дом, изображенный на картине, существует до сих пор.

— Это моя дача в Обидимо, родовое гнездо!

Кстати, немного об этой истории Myslo писал в историческом материале «В Обидимо всех обижали?»:

Все в поселке знали известного тульского художника Ивана Михайловича Путятина, выпускника Государственного художественного института им. В. И. Сурикова, члена Союза художников РФ, участника многих крупных выставок.

Зиму он зимовал в Туле, а на лето на собственной тройке приезжал в свой дом в Обидимо, рядом с церковью. На тройке — в смысле на третьей модели «Жигулей». Путятин считал Обидимо местом своего творческого вдохновения и символом русской природы и крестьянской жизни. Нарисовал здесь немало пейзажей, портретов местных жителей.

Семья Мерцаловых — участники конкурса, который Myslo проводит совместно с тульским филиалом Государственного исторического музея.

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 р.

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33.