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Кто стал победителем конкурса «Свадьбы с историей»
Использованы фото из фондов ГИМ и архива фотоконкурсов Myslo.

Кто стал победителем конкурса «Свадьбы с историей»

В феврале и марте Государственный исторический музей и Myslo проводили конкурс на самую интересную историю о тульской свадьбе.

Два месяца наши читатели присылали старые фотографии со свадеб мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. И все с историями!

Победителем конкурса стала семья Мерцаловых: они передают из поколения в поколение альбом с фотографиями 150-летней давности. Прочитать о них можно здесь. Мерцаловым, как обладателям самой интересной и раритетной фотографии и яркой семейной истории, достается сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 рублей.

Все истории и фото мы опубликовали на портале Myslo в сюжете «Конкурс Myslo и ГИМ „Свадьбы с историей“. Подходящие передадим в тульский филиал музея для их выставочного проекта „Русская свадьба“.

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Сюжет: Конкурс Myslo и ГИМ «Свадьбы с историей»
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