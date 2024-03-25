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«Недавно отпраздновали 40 лет брака»: тулячка рассказала о своей свадьбе 80-х годов
Фото из архива семьи Паниных.

«Недавно отпраздновали 40 лет брака»: тулячка рассказала о своей свадьбе 80-х годов

Читатели Myslo продолжают присылать свои истории на конкурс.

Фотографии со своей свадьбы прислала тулячка Елена Панина. Она выходила замуж за Сергея в 1984 году. Будучи студентами, они женились в Узловой. Так, один из снимков (см. выше — Прим. авт.) сделали возле Кургана Бессмертия неподалеку от города.

— Платье заказывала в Москве, в ателье для невест на Щелковском шоссе. Шляпу там же, — отметила Елена Панина. 

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Всю жизнь супруги прожили в Туле. Сергей работал долгое время по распределению на заводе «Арсенал». Сейчас он начальник энергетического участка Обидимско-Упкинского водозабора.

Елена — директор центра «Радуга Звуков» в Туле.

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У пары трое детей: два сына и дочь, растут внук и внучка.

 

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 р. 

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

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Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33. 

Myslo совместно с тульским филиалом Государственного исторического музея проводит конкурс «Свадьбы с историей»

Мы продлили конкурс до 1 апреля. Присылайте на конкурс старые фотографии со свадеб своих мам и пап, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Чем старше фото, тем интереснее! Расскажите историю о молодоженах, пусть небольшую. А если она будет еще и с деталями — потрясающе! Но главное всё же, чтобы из пояснения было понятно, кто это, когда и где было снято.

Все истории и фото мы опубликуем на портале Myslo. Подходящие передадим в тульский филиал музея для выставочного проекта «Русская свадьба». Мы предусмотрели призы от Myslo и ГИМ за самое интересное фото и яркую историю. Победителей определит редакционное жюри.

Обладатель самой интересной истории и самой яркой (или самой раритетной) фотографии получит сертификат на ужин в ресторане «Дружба» на сумму 5000 руб.

Даешь веселые тульские свадьбы! Фото и истории присылайте к нам на почту: [email protected] с пометкой «На конкурс „Свадьбы с историей“». Или в телеграм-бот https://t.me/Myslo_news_bot нашего телеграм-канала (снимки лучше отправлять документом, без сжатия). Ждем ваших фото до 1 апреля 2024 года.

Логотип_Яндекс черный.png

Контакты для получения информации — ресторан «Дружба»: Тула, ул. Металлистов, 12-б, тел. +7 (4872) 71-73-71; ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», второй этаж, тел. +7 (4872) 79-31-33. 

Сюжет: Конкурс Myslo и ГИМ «Свадьбы с историей»
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сегодня, в 11:42 +5
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