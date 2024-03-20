Тулячка укусила полицейского за палец: он запрещал ей прятать улики

Теперь заплатит солидный штраф и компенсацию морального вреда.

В Туле жительница деревни Балабаевки признана виновной в применении насилия в отношении полицейского.

Судом установлено, что 5 декабря 2023 года сотрудники полиции проводили следственные действия в доме обвиняемой. Женщина вела себя вызывающе, хватала за одежду потерпевшего, прятала улики.

Один из сотрудников сделал женщине замечание, а та в ответ укусила его за указательный палец, тем самым причинив полицейскому физическую боль и моральный вред.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в 50 000 рублей. Кроме этого, она выплатит компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей.

