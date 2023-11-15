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Иск на 20 млн: бывший чиновник администрации Тулы Александр Ядыкин подал в суд на «Тулгорэлектротранс»
Фото из архива Myslo

Иск на 20 млн: бывший чиновник администрации Тулы Александр Ядыкин подал в суд на «Тулгорэлектротранс»

В Арбитражный суд Тульской области поступил иск к МКП «Тулгорэлектротранс» о неосновательном обогащении.

ООО «МИГ» хочет получить с транспортников более 19 млн рублей и еще почти 2 млн рублей процентов.

Также компания подала два аналогичных иска: к «Тулагорсвету» на 9,8 млн рублей + проценты на 893 тыс. рублей и к Управлению по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы на 8,9 млн рублей + проценты на 1,08 млн рублей.

Что скрывается за формулировкой «неосновательное обогащение», в документах на сайте суда не уточняется.

Ранее ООО «МИГ» уже обращалось с другим иском к «Тулгорэлектротрансу». Оказалось, обществу с ограниченной ответственностью принадлежит троллейбусная линия 2, которая начинается от ул. Советской и, следуя по ул. Пролетарской и ул. Ложевой, заканчивается на пересечении с ул. Металлургов. Представители «МИГа» требовали демонтировать контактные сети электротранспорта со своей линии. Городская администрация предложила ООО «МИГ» предоставить суду информацию о праве собственности на сооружения, а «Тулгорэлектротранс» — данные о размещении контактной сети. Заседание отложено на 11 декабря этого года.

Интересно, что участник ООО «МИГ» — бывший заместитель главы администрации Тулы Александр Ядыкин.

Напомним, что в конце 2020 года его объявили в международный розыск по уголовному делу о выделении земельного участка под строительство элитной многоэтажки «Космос-дом» на ул. Агеева.

По неофициальным данным, Ядыкин скрывался в Латвии и вернулся в Россию после того, как дело было прекращено.

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Напомним, в августе 2015 года стало известно, что указанная выше троллейбусная линия будет выставлена на торги. Тогда она принадлежала ООО «Дельта Плюс», а истцом по делу в Арбитражном суде выступал печально известный коммерческий банк «Первый Экспресс».

Иск был инициирован в связи с тем, что между ОАО КБ «Первый Экспресс» и ЗАО «Экспресс Ойл» (третье лицо) было заключено восемь кредитных договоров, в обеспечение исполнения которых ООО «Дельта Плюс» передало в залог принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (непосредственно троллейбусная линия).

Компании предоставили кредит на 15 млн рублей с условием полной выплаты суммы и начисленных годовых процентов (14%). Однако погасить долг «Дельта» не смогла, а также не выполняла обязательства по выплате процентов…

Также напомним, что в 2008 году Александр Ядыкин был генеральным директором телекомпании «Альтаир», владелец которой был убит, а спор наследников привел к вооруженным разборкам в центре Тулы.

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