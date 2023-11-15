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На ул. Некрасова завершается ремонт дороги
Фото пресс-службы администрации Тулы

На ул. Некрасова завершается ремонт дороги

На данный момент подрядчик приводит в порядок тротуары.

В Туле на ул. Некрасова завершается ремонт дороги. Как сообщили в администрации города, рабочие уже заменили выравнивающий слой асфальтового покрытия и уложили верхний слой дорожного полотна на проезжей части. Также заасфальтированы парковочные карманы, подняты люки смотровых колодцев, локально заменен бортовой камень. 

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— Данная улица была включена в план ремонтных работ на основании многочисленных обращений жителей. Помимо ремонта дорожного полотна, тротуаров, было выполнено уширение проезжей части на пересечении с ул. Оборонной. Это сделано для разгрузки оживленного перекрестка, чтобы транспортные потоки могли двигаться с минимальными заторами, которые здесь периодически возникали, — рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин.

Дорожный объект ремонтируют за счет городского бюджета с привлечением средств социального партнера. Напомним, ремонт ул. Некрасова планируют закончить до конца ноября. 

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Отметим, что в этом году по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» в план ремонта было дополнительно включено 8 объектов. В областной столице, помимо ул. Некрасова и Максимовского, где работы продолжаются, в порядок привели улицы Ленина, Сойфера, Свободы, Гоголевскую, Ползунова, Центральный переулок.

 

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