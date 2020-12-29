Бывший чиновник администрации Тулы объявлен в международный розыск

По информации Myslo, Центральный районный суд 28 декабря вынес решение о заочном аресте и объявлении в международный розыск Александра Ядыкина, в 2011-2012 годах являвшегося замглавы администрации Тулы.

Согласно неофициальной информации, в отношении Ядыкина уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, в том числе и по 159 УК РФ — мошенничество. Есть данные, что расследование связано с выделением земельного участка под строительство в Туле элитной 20-этажки более чем на 200 квартир, известной как «Космос-дом» на улице Агеева.