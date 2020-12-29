новости
новости
Регистрация
Бывший чиновник администрации Тулы объявлен в международный розыск

Бывший чиновник администрации Тулы объявлен в международный розыск

В отношении Александра Ядыкина возбуждено уголовное дело по статье 159 УК – мошенничество.

По информации Myslo, Центральный районный суд 28 декабря вынес решение о заочном аресте и объявлении в международный розыск Александра Ядыкина, в 2011-2012 годах являвшегося замглавы администрации Тулы.

Согласно неофициальной информации, в отношении Ядыкина уголовное дело возбуждено по нескольким статьям, в том числе и по 159 УК РФ — мошенничество. Есть данные, что расследование связано с выделением земельного участка под строительство в Туле элитной 20-этажки более чем на 200 квартир, известной как «Космос-дом» на улице Агеева.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:35 +14
Другие статьи по темам
Событие
уголовное деломеждународный розыск
Люди
Александр Ядыкин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В новогоднюю ночь в Туле запустят фейерверк
В новогоднюю ночь в Туле запустят фейерверк
Компания «Полипласт Новомосковск» провела новогодний экоурок для школьников
Компания «Полипласт Новомосковск» провела новогодний экоурок для школьников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.