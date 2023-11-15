Улица Благовещенская в Туле стала односторонней

С сегодняшнего дня, 15 ноября 2023 года, улица Благовещенская по направлению к ул. Советской стала односторонней. Как сообщили в администрации Тулы, это необходимо для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения и создания дополнительных парковочных мест.