С сегодняшнего дня, 15 ноября 2023 года, улица Благовещенская по направлению к ул. Советской стала односторонней. Как сообщили в администрации Тулы, это необходимо для исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения и создания дополнительных парковочных мест.
Улица Благовещенская в Туле стала односторонней
Нововведения вступили в силу 15 ноября.
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