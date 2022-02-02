На голову девочки упала глыба льда: следователи возбудили уголовное дело

Фото СК РФ по Тульской области.

Тулы СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В Туле возбуждено уголовное дело по факту получения травм 10-летней девочкой в результате падения льда с крыши дома Следственным отделом по Привокзальному району городаСКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, 1 февраля 2022 года 10-летняя девочка проходила по улице Полюсной вдоль 5-этажного жилого дома. В это время на девочку с крыши упала глыба льда. С полученными повреждениями несовершеннолетняя госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи СК провели осмотр места происшествия, проводят опрос очевидцев случившегося. В ходе следствия будет дана правовая оценка действий лиц, ответственных за организацию работ по очистке крыши указанного дома от снега и наледи.

Расследование уголовного дела продолжается.