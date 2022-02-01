Во дворе на пр. Ленина парень с девушкой чудом увернулись от «лавины» с крыши: видео
По словам местной жительницы, управляющая компания не чистит двор и крышу.
Тулячка Марина В. прислала в редакцию запись, сделанную камерой видеонаблюдения во дворе дома № 60 на проспекте Ленина. По ее словам, вечером 31 января с крыши упала снежная масса, от которой чудом увернулись парень с девушкой.
«Ребята просто быстро среагировали. УК «КИТ», которая обслуживает дом, не чистит крышу, не чистит двор. Жители дома регулярно жалуются на эту УК», — сообщила Марина В.
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