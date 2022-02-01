Во дворе на пр. Ленина парень с девушкой чудом увернулись от «лавины» с крыши: видео

По словам местной жительницы, управляющая компания не чистит двор и крышу.

Тулячка Марина В. прислала в редакцию запись, сделанную камерой видеонаблюдения во дворе дома № 60 на проспекте Ленина. По ее словам, вечером 31 января с крыши упала снежная масса, от которой чудом увернулись парень с девушкой.

«Ребята просто быстро среагировали. УК «КИТ», которая обслуживает дом, не чистит крышу, не чистит двор. Жители дома регулярно жалуются на эту УК», — сообщила Марина В.