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Во дворе на пр. Ленина парень с девушкой чудом увернулись от «лавины» с крыши: видео

Во дворе на пр. Ленина парень с девушкой чудом увернулись от «лавины» с крыши: видео

По словам местной жительницы, управляющая компания не чистит двор и крышу.

Тулячка Марина В. прислала в редакцию запись, сделанную камерой видеонаблюдения во дворе дома № 60 на проспекте Ленина. По ее словам, вечером 31 января с крыши упала снежная масса, от которой чудом увернулись парень с девушкой.
 
«Ребята просто быстро среагировали. УК «КИТ», которая обслуживает дом, не чистит крышу, не чистит двор. Жители дома регулярно жалуются на эту УК», — сообщила Марина В.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:23 +4
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