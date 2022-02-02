В Алексине мастера предприятия будут судить за придавленного электродвигателем электромонтера

Алексинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мастера по электроснабжению одного из местных предприятий. Его обвиняют по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Все произошло 15 октября прошлого года. По версии следствия, обвиняемый дал указание 52-летнему электромонтеру предприятия демонтировать двигатель крана на высоте более 1,8 метров без соблюдения мер безопасности. В том числе мужчина не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты и системой крепления страховочного пояса.

«При проведении работ электромонтер получил травму от падения на него электродвигателя и, потеряв равновесие, упал вниз с высоты, получив повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Обвинительное заключение утверждено Алексинским межрайонным прокурором. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.