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В Алексине мастера предприятия будут судить за придавленного электродвигателем электромонтера

В Алексине мастера предприятия будут судить за придавленного электродвигателем электромонтера

Мужчине грозит до года лишения свободы.

Алексинские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мастера по электроснабжению одного из местных предприятий. Его обвиняют по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
 
Все произошло 15 октября прошлого года. По версии следствия, обвиняемый дал указание 52-летнему электромонтеру предприятия демонтировать двигатель крана на высоте более 1,8 метров без соблюдения мер безопасности. В том числе мужчина не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты и системой крепления страховочного пояса.
 
«При проведении работ электромонтер получил травму от падения на него электродвигателя и, потеряв равновесие, упал вниз с высоты, получив повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Обвинительное заключение утверждено Алексинским межрайонным прокурором. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:38 +2
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