Балконы в Туле «заросли» огромными сосульками. Как это выглядит изнутри?

Ежедневно читатели Myslo присылают в редакцию фотографии огромных сосулек, которые висят на крышах домов и балконах. Туляки жалуются на коммунальщиков: мол, управляющие компании не спешат счищать наледь.

— Балкон на улице Фрунзе, 19. Создается впечатление, что он так же, как в Алексине, может рухнуть под тяжестью льда, — написал наш читатель.

У жительницы дома № 26 по ул. Софьи Перовской из-за скопившегося на крыше снега в квартире начал протекать потолок. А какой вид с балкона на сосульки!

— Снег тает, под натяжным потолком набирается вода. Я с пятницы не могу дозвониться до коммунальщиков в УК № 1 , — говорит Наталья.

Огромные сосульки и на ул. Галкина, 36:

— Ждем новостей, когда на какого-нибудь человека в Туле упадет огромная глыба льда. Конечно же, случайно, — написано в паблике «т а к и ж и в е м».

Расскажите, а на вашем доме сбили сосульки? Почистили крышу от снега? Делитесь фотографиями в комментариях!

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