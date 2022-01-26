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Кто должен убирать сосульки и снег на крышах тульских домов?

Кто должен убирать сосульки и снег на крышах тульских домов?

Рассказываем, кто за это отвечает и как быстро должны убирать снег и наледь с кровли.

Сегодня сосулькой длиной в этаж мало кого удивишь. Ледяные «чёлки» висят на многих домах, грозясь рухнуть на прохожих, газовые трубы, козырьки подъездов и припаркованные автомобили.

многоквартирные дома

Минимальный перечень услуг по содержанию многоквартирного дома предписывает управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, ТСН своевременно убирать не только дворы, но и крыши от снега и наледи. Крыши и чердаки являются общим имуществом в многоквартирном доме, и управляющая организация обязана поддерживать их в надлежащем состоянии: именно за это собственники платят ей каждый месяц. Однако зачастую УК даже не вешают оградительную ленту, не говоря уже о реальных работах.

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждены Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, определяются такие работы по содержанию кровель:

  • От снежных навесов нужно чистить все виды кровель. Наледь и сосульки со всех видов крыш нужно удалять по мере необходимости.
  • Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком, а также снежных навесов на всех видах кровель.
  • Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (слой должен быть не более 30 см, а при оттепелях — и при меньшей толщине).
  • Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек.
  • Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила содержания кровли, имеющим допуск к работе на высоте, и выполняться только деревянными лопатами. На участках территории, где снег сбрасывается с крыш, нужно обеспечивать безопасность пешеходов.

За ненадлежащее содержание кровель многоквартирных домов в зимний период предусмотрены штрафы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ для управляющих организаций и статьи 7.22 КоАП РФ для ТСЖ, ЖСК, ТСН:

на должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.

Как пояснил руководитель Управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев, в Туле, согласно Правилам благоустройства города, если на крыше дома образовались сосульки, УК должна незамедлительно огородить место их возможного падения.

Сбивать сосульки УК должна ежедневно.

балконы и лоджии

Балконы и лоджии не относятся к общедомовому имуществу, и их должны убирать собственники. А если сосульками оброс балкон пустующей квартиры, найти собственника и уведомить его о том, что надо привести балкон в порядок, должна УК.

Если в результате падения наледи или снега причинен ущерб имуществу или вред здоровью человека, ответственность (в том числе и уголовную) несет собственник или управляющая организация, если речь идет об общедомовом имуществе.

частные дома и офисные здания

Что касается офисных зданий и частных домов, то ответственность за безопасность, а значит и своевременную уборку сосулек с крыши, несет собственник. На него же ложится ответственность в том случае, если причинен ущерб в результате падения наледи.

а если крыша течет?

Кстати, Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 определяет и нормативные сроки на устранение неисправностей при выполнении внепланового текущего ремонта.

Если течет крыша, УК обязана принять меры в течение суток. Если повреждена система организованного водоотвода, на ремонт отводится 5 суток.

При этом в правилах поправки на сезонность нет, а значит заявления УК, что отремонтировать крышу получится только весной, — всего лишь отговорки. Сегодня технологии позволяют даже капитально ремонтировать кровлю в зимний период.

В Туле работу УК контролирует Управление по административно-техническому надзору. Оно может привлечь коммунальщиков к административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства в части содержания общедомового имущества и фасадов жилых домов.

куда пожаловаться

Обращаться с жалобами туляки могут по телефонам:

  • Горячая линия администрации Тулы: 40−88−53, 33−80−71.
  • Управление по административно-техническому надзору: 56−01−28.
  • Единая дежурно-диспетчерская служба: 47−20−34; 47−20−37.

 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
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