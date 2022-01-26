Кто должен убирать сосульки и снег на крышах тульских домов?
Рассказываем, кто за это отвечает и как быстро должны убирать снег и наледь с кровли.
Сегодня сосулькой длиной в этаж мало кого удивишь. Ледяные «чёлки» висят на многих домах, грозясь рухнуть на прохожих, газовые трубы, козырьки подъездов и припаркованные автомобили.
Минимальный перечень услуг по содержанию многоквартирного дома предписывает управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, ТСН своевременно убирать не только дворы, но и крыши от снега и наледи. Крыши и чердаки являются общим имуществом в многоквартирном доме, и управляющая организация обязана поддерживать их в надлежащем состоянии: именно за это собственники платят ей каждый месяц. Однако зачастую УК даже не вешают оградительную ленту, не говоря уже о реальных работах.
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, которые утверждены Постановлением Госстроя РФ
- От снежных навесов нужно чистить все виды кровель. Наледь и сосульки со всех видов крыш нужно удалять по мере необходимости.
- Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком, а также снежных навесов на всех видах кровель.
- Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (слой должен быть не более 30 см, а при оттепелях — и при меньшей толщине).
- Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае протечек.
- Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила содержания кровли, имеющим допуск к работе на высоте, и выполняться только деревянными лопатами. На участках территории, где снег сбрасывается с крыш, нужно обеспечивать безопасность пешеходов.
За ненадлежащее содержание кровель многоквартирных домов в зимний период предусмотрены штрафы по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ для управляющих организаций и статьи 7.22 КоАП РФ для ТСЖ, ЖСК, ТСН:
на должностных лиц от 4 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
Как пояснил руководитель Управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев, в Туле, согласно Правилам благоустройства города, если на крыше дома образовались сосульки, УК должна незамедлительно огородить место их возможного падения.
Сбивать сосульки УК должна ежедневно.
Балконы и лоджии не относятся к общедомовому имуществу, и их должны убирать собственники. А если сосульками оброс балкон пустующей квартиры, найти собственника и уведомить его о том, что надо привести балкон в порядок, должна УК.
Если в результате падения наледи или снега причинен ущерб имуществу или вред здоровью человека, ответственность (в том числе и уголовную) несет собственник или управляющая организация, если речь идет об общедомовом имуществе.
Что касается офисных зданий и частных домов, то ответственность за безопасность, а значит и своевременную уборку сосулек с крыши, несет собственник. На него же ложится ответственность в том случае, если причинен ущерб в результате падения наледи.
Кстати, Постановление Госстроя РФ
Если течет крыша, УК обязана принять меры в течение суток. Если повреждена система организованного водоотвода, на ремонт отводится 5 суток.
При этом в правилах поправки на сезонность нет, а значит заявления УК, что отремонтировать крышу получится только весной, — всего лишь отговорки. Сегодня технологии позволяют даже капитально ремонтировать кровлю в зимний период.
В Туле работу УК контролирует Управление по административно-техническому надзору. Оно может привлечь коммунальщиков к административной ответственности за несоблюдение правил благоустройства в части содержания общедомового имущества и фасадов жилых домов.
Обращаться с жалобами туляки могут по телефонам:
- Горячая линия администрации Тулы: 40−88−53, 33−80−71.
- Управление по административно-техническому надзору: 56−01−28.
- Единая дежурно-диспетчерская служба: 47−20−34; 47−20−37.