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В Алексине под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома
Фото: vk.com/alexin_gossip и vk.com/aleksin_vesti

В Алексине под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома

ЧП произошло на ул. Тульской.

Вечером 31 января в доме № 8 по ул. Тульской в Алексине под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного двухэтажного дома. Об этом сообщают местные жители.
 
«Произошло обрушение стропильной системы кровли жилого двухэтажного дома. Пострадавших нет», — подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники МЧС и представители местной администрации. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома в алексинской гостинице «Салют».
 
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В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 1
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 2
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 3
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 4
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 5
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 6
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 7
В Алексине рухнула крыша многоквартирного дома, Фото: 8
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Автор: Сергей Стариков
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