В Алексине под тяжестью снега рухнула крыша многоквартирного дома

Фото: vk.com/alexin_gossip и vk.com/aleksin_vesti

Вечером 31 января в доме № 8 по ул. Тульской в Алексине под тяжестью снега обрушилась крыша многоквартирного двухэтажного дома. Об этом сообщают местные жители.

«Произошло обрушение стропильной системы кровли жилого двухэтажного дома. Пострадавших нет», — подтвердили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

На момент публикации новости на месте происшествия работают сотрудники МЧС и представители местной администрации. Решается вопрос о временном размещении жильцов дома в алексинской гостинице «Салют».