Погода или плохая подготовка к зиме? В Туле затопило еще две пятиэтажки

Более десятка мокрых квартир, испорченный ремонт и ручьи с потолка: жители жалуются на УК «РЭМС».

Потоп в доме № 11 по ул. Приупской в Туле с перерывом в несколько дней продолжается уже больше месяца. Виной всему — негерметичные панельные швы.

— Буквально пару дней было сухо, а на выходных опять полилось по стенам, — рассказывает Николай, житель дома. — Потоп такой сильный, что за час наполняется 45-литровый таз! Это хорошо, что я в отпуске и могу следить за ситуацией в квартире, а так бы затопили уже соседей снизу.

Потоки воды уничтожили натяжной полоток в квартире, обои. При том, что люди только этим летом сделали ремонт.

— В квартиру вложили около 1,3 млн рублей! И тут такое… Техник УК «РЭМС» приходил, составил акт. Но понимания, какой будет компенсация, покроет ли она ущерб в реальности, пока нет, — добавляет Николай.

По словам Николая, обращения в УК приводят только к уборке снега с крыши да и то — только над той квартирой, из которой поступает жалоба.

Ситуация в квартире напротив — № 86 — еще хуже. Там вода струится не только по стенам, но и капает из лампы.

— Вечером свет включать страшно: не дай бог замкнет и случится пожар, — говорит Светлана Антонова.

Жительница квартиры № 57 Екатерина Пыжова по поводу протечки обращалась в «РЭМС» 10 декабря.

— Это продолжается уже четвертый год. Как наступает декабрь, так стена на кухне у окна мокрая. Постоянно приходится подставлять тазики и собирать воду, чтобы соседей не затопить. УК каждый год отчитывается, что делает ремонт крыши и швов, но где тогда результат этих работ? Дом был не подготовлен к зиме, — рассказывает Екатерина.

Техник УК пришел 21 декабря, составил акт. Но ситуация не изменилась. 7 января женщина направляла в УК повторное обращение, но и это осталось без внимания. 27 января жители подали коллективную жалобу в ГЖИ Тульской области с просьбой привлечь к ответственности виновных лиц управляющей домом компании.

Но и это не помогло: на швах дома наросла огромная сосулька в несколько этажей.

Теперь в планах жителей обратиться в региональную прокуратуру.

Еще один дом, жители которого вынуждены целыми днями собирать воду со стен и потолков — № 5 корп. 1 по ул. Кауля. Его тоже обслуживает «РЭМС».

— Сейчас в нашем доме восемь смежных по шву квартир подтапливает: № 47, 49, 51, 53. (4 подъезд) и № 56, 59, 62, 65 (5 подъезд), — рассказывает Ирина Минаева. — Мы неоднократно обращались и ранее в УК по факту протечки, но на это никто не реагировал. Копии заявлений и акты нанесенного ущерба пролитым помещениям у нас сохранены. Проблема существует с 2016 года, и никто ее не устраняет. За что мы только платим деньги управляющей компании?

К слову, телефон в офисе УК «РЭМС» не отвечает.

Напомним, согласно Постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 определяет и нормативные сроки на устранение неисправностей при выполнении внепланового текущего ремонта.

Если течет крыша, УК обязана принять меры в течение суток. Если повреждена система организованного водоотвода, на ремонт отводится 5 суток.

При этом в правилах поправки на сезонность нет, а значит, заявления УК, что отремонтировать крышу получится только весной, — всего лишь отговорки. Сегодня технологии позволяют даже капитально ремонтировать кровлю в зимний период.