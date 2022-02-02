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В Мясново упавшая сосулька травмировала ребенка
Фото прокуратуры

В Мясново упавшая сосулька травмировала ребенка

Как стало известно Myslo, ЧП случилось в Туле вечером 1 февраля на ул. Полюсной, 58.

По информации нашего источника, 1 февраля около 19.00 на улице Полюсной с крыши или балкона дома № 58 глыба льда упала на голову 10-летней девочки. Она получила травму позвоночника и гематомы. Состояние ребенка врачи оценивают как средней степени тяжести, самочувствие удовлетворительное. Девочка в больнице.

Прокуратура Привокзального района Тулы проводит проверку исполнения ООО «Жилкомцентр» требований законодательства, обязывающих управляющие организации осуществлять очистку кровли от скопления снега, наледи и сосулек, обеспечивать безопасные условия проживания граждан.

«Ранее, 20 января 2022 года, руководителю управляющей компании прокуратура района внесла представление с требованием осуществлять своевременно очистку кровли от снежных навесов и наледи, в том числе вышеуказанного многоквартирного дома.
 
 
В ходе настоящей проверки в том числе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнения ответственными лицами их работы и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты дополнительные меры прокурорского реагирования», — пишет прокуратура.
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