В Тульской области уровень коллективного иммунитета составил чуть более 50%
А должен быть 80%.
По данным сайта стопкоронавирус. рф, в нашем регионе уровень коллективного иммунитета составил 50,8%.
682 367 туляков прошли полный курс вакцинации. Первый компонент получили 749 950 человек.
По четырем параметрам из пяти Тульская область не соответствует критериям отнесения субъектов Российской Федерации к территориям, «свободным от COVID-19»:
сегодня, в 14:40, 87 1220 -6
сегодня, в 11:48, 73 965 -8
вчера, в 11:49, 71 1697 -4
26 ноября, в 18:08, 51 1586 -10
Другие статьи по темам
Событие
Место