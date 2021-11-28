В Тульской области уровень коллективного иммунитета составил чуть более 50%

А должен быть 80%.

По четырем параметрам из пяти Тульская область не соответствует критериям отнесения субъектов Российской Федерации к территориям, «свободным от COVID-19»:

682 367 туляков прошли полный курс вакцинации. Первый компонент получили 749 950 человек.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, в нашем регионе уровень коллективного иммунитета составил 50,8%.

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