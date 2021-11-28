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Момент ДТП с мотоциклистами на Епифанском шоссе в Туле попал на видео

Момент ДТП с мотоциклистами на Епифанском шоссе в Туле попал на видео

Авария случилась сегодня, 28 ноября.

О происшествии в редакцию Myslo сообщил очевидец. По его словам, на Епифанском шоссе водитель «Нивы Шевроле», выезжая на главную дорогу со стороны второстепенной, не заметил движущихся мотоциклистов и подрезал их.

Уходя от столкновения, мотоциклисты свернули на обочину и опрокинулись. Одного мотоциклиста забрала скорая с травмой ноги.

Очевидец отметил, что за рулём «Нивы» был пожилой человек.

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сегодня, в 16:48 0
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