«Ждем отмены QR-кодов в кафе!»: что думают о снятии ограничений продавцы и посетители тульских ТЦ

Текст, фото Родиона Подшибякина и из архива Myslo.

Новые указы, старые свободы

25 ноября в Тульской области отменили обязательное предъявление QR-кода на входе в торговые центры. «Раз отменили, значит, эпидемиологическая обстановка в городе стабилизируется, а это ничем кроме как хорошей новостью назвать нельзя», — говорят посетители тульских торговых центров.

Те, кто был в ТЦ в эти выходные, не дадут соврать: людей было колоссальное количество. Ведь отмена кодов совпала с «Черной пятницей» и ее скидками, и все закупались подарками к Новому году. А предприниматели после пережитых трудностей вполне заслуженно получают новых клиентов.

Myslo побывал в торговых центрах, чтобы расспросить местных предпринимателей и продавцов об изменившихся условиях.

В ТРЦ «Макси», самом большом торговом центре Тулы, мы заглянули в разные торговые точки, расспросили продавцов.

Среди них — серьезная Елена из бутика мужской одежды «Camel active», собранная и конкретная Екатерина из магазина сладостей «Jolly», невероятно позитивный Никита, продавец в обители мягких игрушек и кигуруми «My pajamas», милая и отзывчивая Анастасия, стоявшая за прилавком в магазине подарков «Modi».

«Modi». Анастасия за работой.

Все опрошенные нами продавцы по вопросу отмены QR-кодов единодушны: минусов у такого решения нет.

«До отмены кодов ситуация у всех была незавидная — покупателей крайне мало, бывали дни, когда выручка составляла 0 рублей и 0 копеек, работали в убыток».

«Даже привлекать клиентов через соцсети, устраивая акции и распродажи, не имело смысла. Люди либо не хотели вакцинироваться и получать коды, либо из принципа не шли. Очень многие не делают этого из-за предрассудков».

Зато теперь, по словам предпринимателей, дела идут хорошо. По мнению некоторых опрошенных, такими темпами быстро удастся восполнить финансовые потери, понесенные во время введения QR-кодов.

Проверяют раз в неделю

Стоит отметить, что после отмены входного контроля строгость к магазинам в плане соблюдения мер предосторожности никуда не делась. Работники не снимают защитных масок, дезинфицируют поверхности, витрины. Зашедший в магазин покупатель, как и раньше, всегда найдет там санитайзер для обеззараживания рук.

Продавцы рассказали, что раз в неделю приезжают ревизоры из Роспотребнадзора и проверяют все торговые точки на соблюдение описанных выше требований. Все знают, что штрафы более чем серьезные, и стараются на них не нарываться.

Покупательница Ирина:

Ирина - Я посещала ТЦ во время введения QR-кодов. Но чаще не за покупками, а в свой женский фитнес-зал, который там находится. И все это время у меня с ТЦ был какой-то напряг! Дело в том, что мой QR-код был на госуслугах, но были постоянные проблемы с входом в приложение. Так что я ходила со справкой. С ней меня пускали везде, кроме «Гостиного Двора». Но вообще ходить в магазин и постоянно показывать документы напрягает.

А как же рестораны?

На данный момент ограничения сняты только в торговых центрах, но они еще действуют во время проведения массовых мероприятий или в предприятиях общепита (кафе, рестораны).

Тимур, бар-менеджер ресторана «Светски» в отеле «Азимут»:

— Мы очень ждем, когда обязательное наличие QR-кода отменят и в общепите. Это очень сильно влияет на поток гостей. Хотя приток посетителей мы заметили уже даже после отмены QR-кодов в ТЦ. Работать в таких условиях непросто: гостей мало, выручка упала существенно. Мы уже стараемся в меньшей степени выводить работников на смены.

Все требования безопасности мы соблюдаем, все сотрудники ходят в масках, работа кухонного персонала ведется в перчатках, все антисептические средства имеются и используются. Короче, все по Роспотребнадзору!

Однако расслабляться не стоит. Эпидобстановка — штука непредсказуемая. Надеемся, что и магазины, и покупатели, будут к этому готовы.

Текст, фото Родиона Подшибякина и из архива Myslo.