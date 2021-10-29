QR-код и ковидные ограничения 30 октября в Тульской области: что и как работает
Дни с 30 октября по 7 ноября в Тульской области в связи с подъемом уровня заболеваемости коронавирусом объявлены нерабочими.
Однако все же некоторые смогут продолжить деятельность. Согласно указу губернатора Тульской области могут продолжить работу:
- непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
- медицинские и аптечные организации;
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
- организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;
- организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
- организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).
Торговые центры
Основной запрет касается посещения ТР и ТРЦ покупателями. То есть сами предприниматели и их сотрудники могут выходить на работу. Причин может быть две: поддерживаться работоспособность организации, если она имеет непрерывный цикл работы, либо чтобы осуществлять дистанционную торговлю – собирать заказы и осуществлять их доставку.
Магазины одежды, мебели, обуви, текстиля, детские товары, подарки и прочие смогут работать только на доставку. Причем доставку стоит понимать в том числе как вынос заказа за пределы торгового центра. Вероятнее всего, что каждый из них в соцсетях или на сайте указал способ работы в этот период.
Продолжат работать в ТЦ аптеки, оптики, продуктовые магазины, ортопедия и другие магазины, продающие средства реабилитации, зоотовары, салоны связи, цветочные, автозапчасти (при условии, что в ассортименте имеются горюче-смазочные материалы), ремонт часов и обуви, ломбарды.
Также продолжат работу салоны красоты и фитнес-центры. Но для их посещения необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации.
Вне торговых центров
Не работают: рынки, ярмарки, торговые центры и торгово-развлекательные центры.
Работают: магазины зоотоваров, салоны связи, продовольственные магазины, торговые точки, продающие средства реабилитации, аптеки, оптики, цветочные, автозапчасти (при условии, что в ассортименте имеются горюче-смазочные материалы) и автозаправки, шиномонтаж, ремонт часов и обуви, ломбарды, магазины детских товаров (если они расположены вне торговых центров).
Салоны красоты и парикмахерские смогут продолжить работу.
Вне торговых центров могут работать нестационарные торговые объекты (площадью до 9 кв. м).
Спорт и здоровье
Спортивные мероприятия разрешены без присутствия зрителей.
Постояльцы гостиниц и посетители бассейнов и фитнес-залов должны предъявить QR-код о вакцинации. Администраторы в праве потребовать паспорт вместе с сертификатом о вакцинации.
Государственные лечебные учреждения продолжат работу в обычном режиме.
Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику своих медучреждений.
Культурная и развлечения
Концерты с 30 октября в регионе запрещены.
По QR-кодам посещение организации общепита (до 23.00) и гостиницы, бассейны и фитнес.
Образование
Дистант: с 30 октября ограничена работа организаций дополнительного образования, то есть тех, для работы которых требуется лицензия. В том числе автошколы, они могут продолжить работу только дистанционно.
При этом детские секции, танцевальные студии и кружки могут продолжить работу, поскольку не относятся к сфере дополнительного образования.
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