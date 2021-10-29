QR-код и ковидные ограничения 30 октября в Тульской области: что и как работает

Дни с 30 октября по 7 ноября в Тульской области в связи с подъемом уровня заболеваемости коронавирусом объявлены нерабочими.

Однако все же некоторые смогут продолжить деятельность. Согласно указу губернатора Тульской области могут продолжить работу:

непрерывно действующие организации, организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

Торговые центры

Основной запрет касается посещения ТР и ТРЦ покупателями. То есть сами предприниматели и их сотрудники могут выходить на работу. Причин может быть две: поддерживаться работоспособность организации, если она имеет непрерывный цикл работы, либо чтобы осуществлять дистанционную торговлю – собирать заказы и осуществлять их доставку.

Магазины одежды, мебели, обуви, текстиля, детские товары, подарки и прочие смогут работать только на доставку. Причем доставку стоит понимать в том числе как вынос заказа за пределы торгового центра. Вероятнее всего, что каждый из них в соцсетях или на сайте указал способ работы в этот период.

Продолжат работать в ТЦ аптеки, оптики, продуктовые магазины, ортопедия и другие магазины, продающие средства реабилитации, зоотовары, салоны связи, цветочные, автозапчасти (при условии, что в ассортименте имеются горюче-смазочные материалы), ремонт часов и обуви, ломбарды.

Также продолжат работу салоны красоты и фитнес-центры. Но для их посещения необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации.

Вне торговых центров

Не работают: рынки, ярмарки, торговые центры и торгово-развлекательные центры.

Работают: магазины зоотоваров, салоны связи, продовольственные магазины, торговые точки, продающие средства реабилитации, аптеки, оптики, цветочные, автозапчасти (при условии, что в ассортименте имеются горюче-смазочные материалы) и автозаправки, шиномонтаж, ремонт часов и обуви, ломбарды, магазины детских товаров (если они расположены вне торговых центров).

Салоны красоты и парикмахерские смогут продолжить работу.

Вне торговых центров могут работать нестационарные торговые объекты (площадью до 9 кв. м).

Все непродовольственные магазины, торгующие одеждой, обувью или текстилем косметики, парфюмерии, одежды, обуви и др. закрыты с 30 октября для посетителей. Допускаются только самовывоз и доставка.

Спорт и здоровье

Спортивные мероприятия разрешены без присутствия зрителей.

Постояльцы гостиниц и посетители бассейнов и фитнес-залов должны предъявить QR-код о вакцинации. Администраторы в праве потребовать паспорт вместе с сертификатом о вакцинации.

Государственные лечебные учреждения продолжат работу в обычном режиме.

Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику своих медучреждений. Прививочный пункт в торговом центре «Гостиный двор»: продолжит работать ежедневно с 10.00 до 19.00. Для желающих пройти вакцинацию будет организован отдельный вход. Пункт вакцинации в Городском концертном зале продолжит работу ежедневно с 10.00 до 19.00. Мобильный пункт вакцинации возле торгового центра «Макси» будет работать 30, 31 октября и 4, 6, 7 ноября с 10.00 до 19.00. Мобильный пункт вакцинации возле торгового центра «Глобус» будет работать 30, 31 октября и 4, 6, 7 ноября с 13.00 до 20.00. Пункт вакцинации в ТЦ «Спар» продолжит работу ежедневно с 11.00 до 17.00. Во всех пунктах вакцинации можно одновременно сделать прививку от гриппа и коронавируса (вакциной «Спутник V»).

Культурная и развлечения

Концерты с 30 октября в регионе запрещены.

По QR-кодам посещение организации общепита (до 23.00) и гостиницы, бассейны и фитнес.

Образование

Дистант: с 30 октября ограничена работа организаций дополнительного образования, то есть тех, для работы которых требуется лицензия. В том числе автошколы, они могут продолжить работу только дистанционно.

При этом детские секции, танцевальные студии и кружки могут продолжить работу, поскольку не относятся к сфере дополнительного образования.

Центр «Мой Бизнес» в период с 30 октября по 7 ноября работает в следующем режиме:

— с 30 октября по 7 ноября работает «горячая линия» 8 (800) 600-777-1 по общим вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства

— с 1 ноября по 2 ноября работает «единое окно» с 9.00 до 18.00

— 3 ноября работает «единое окно» с 9.00 до 17.00

Читайте также:

Больницы, поликлиники, стоматологии и прививочные пункты: как работают тульские медучреждения с 30 октября по 7 ноября

Почтовые отделения изменят график работы

Дистант или самостоятельная работа: как будут работать тульские вузы с 30 октября по 7 ноября

Как будут работать тульские МРЭО с 30 октября по 7 ноября

Осложнение обстановки по ковиду в Тульской области: губернатор обратился к жителям