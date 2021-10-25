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Осложнение обстановки по ковиду в Тульской области: губернатор обратился к жителям

Осложнение обстановки по ковиду в Тульской области: губернатор обратился к жителям

Алексей Дюмин: «Нерабочая неделя – не отпуск, это время поберечь себя».

На оперативном совещании глава региона отметил, что данные Президентом поручения вошли в обновленный указ губернатора: кратное увеличение тестирования населения, наращивание темпов вакцинации, два оплачиваемых дня для вакцинации работающим людям, обеспечение контроля за предоставлением больничных и ограничительных мер, ввод системы Qr-кодов, установление нерабочей недели.

– Мы действуем согласно поручениям Президента, объявляем нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Дальше будем смотреть по обстановке, – сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что нерабочая неделя – это не отпуск, это разрыв в общении, чтобы остановить распространение мутирующих штаммов вируса, разрыв социальных контактов. 

– Это время поберечь себя и своих детей, – сказал Алексей Дюмин.

Сюжет: Коронавирус
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