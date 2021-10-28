Почтовые отделения изменят график работы
C 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.
- 4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений региона.
- 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше.
- 5 ноября офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы.
- С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.
В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.
Почта советует клиентам воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться онлайн-сервисами. На сайте «Почты России» и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате, оплачивать коммунальные услуги и многое другое.
Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, посетителей просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и надевать маски.
Другие статьи по темам
Событие
Место