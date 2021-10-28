новости
новости
Регистрация
Почтовые отделения изменят график работы

Почтовые отделения изменят график работы

C 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

  • 4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений региона.
  • 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше.
  • 5 ноября офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы.
  • С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.
В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.
 
Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.
 
Почта советует клиентам воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться онлайн-сервисами. На сайте «Почты России» и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате, оплачивать коммунальные услуги и многое другое.
 
Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, посетителей просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и надевать маски.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:50 0
Другие статьи по темам
Событие
почтарежим работы
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 230 случаев заболевания, 18 человек умерли
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 230 случаев заболевания, 18 человек умерли
Жители Тульской области застраховались на 4 млрд рублей
Жители Тульской области застраховались на 4 млрд рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.