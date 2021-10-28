Почтовые отделения изменят график работы

C 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России» будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений региона.

станет выходным днем для всех почтовых отделений региона. 3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше.

все почтовые отделения закроются на час раньше. 5 ноября офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы.

офисы «Почты России» будут принимать клиентов по графику субботы. С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть установлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и пособия по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении «Почты России» и на сайте компании.

Почта советует клиентам воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться онлайн-сервисами. На сайте «Почты России» и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате, оплачивать коммунальные услуги и многое другое.

Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, посетителей просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и надевать маски.