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Как будут работать тульские МРЭО с 30 октября по 7 ноября
Фото из архива Myslo.

Как будут работать тульские МРЭО с 30 октября по 7 ноября

В подразделениях Госавтоинспекции предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от коронавируса.

Эти меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции. Регистрация транспортных средств, прием экзаменов и выдача водительских удостоверений теперь будет проводиться только по предварительной записи через портал госуслуг.

Получить разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде можно будет, отправив сканы всех необходимых документов на электронный адрес gibdd71tn@mvd.ru.

Свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности и свидетельства по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов будут выдаваться и продлеваться только по предварительной записи по телефону.

Прием экзаменов по навыкам вождения в отделении № 1 МРЭО ГИБДД будет проходить 2, 3, 5 и 6 ноября. Прием экзаменов после лишения прав будет проходить там же 3 и 5 ноября.

4 ноября во всех отделениях МРЭО региона — выходной день. В остальные дни подразделения работают по следующему графику.

30 октября

Отделение № 1: 9.00 — 16.45 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 32−44−00, 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09.

Отделение № 6: 9.00 — 16.45 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753)6−30−05.

Отделение № 8: 9.00 — 16.45 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8 (48741)6−17−54.

Отделение № 9: 9.00 — 16.45 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8 (48741)6−09−26.

Отделение № 10: 9.00 — 16.45 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762)6−79−70.

Отделение № 11: 9.00 — 16.45 (Тульская обл., г. Суворов, Строителей, д. 2), тел. 8 (48763)2−60−03.

31 октября

Отделение № 7: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8 (48746)5−39−15.

Отделение № 12: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А), тел. 8 (48751)6−08−92.

1 ноября

Отделение № 7: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8 (48746)5−39−15.

Отделение № 12: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А), тел. 8 (48751)6−08−92.

2 ноября

Отделение № 6: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753)6−30−05.

Отделение № 8: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8 (48741)6−17−54.

Отделение № 9: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8 (48741)6−09−26.

3 ноября

Отделение № 1: 9.00 — 18.00 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 32−44−00, 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09.

Отделение № 10: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762)6−79−70.

Отделение № 11: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Суворов, Строителей, д. 2), тел. 8 (48763)2−60−03.

5 ноября

Отделение № 6: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д. 7), тел. 8 (48753)6−30−05.

Отделение № 8: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139), тел. 8 (48741)6−17−54.

Отделение № 9: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д. 5), тел. 8 (48741)6−09−26.

6 ноября

Отделение № 1: 9.00 — 16.45 (192 км автодороги М-2 «Крым»), тел. 32−44−00, 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09.

Отделение № 10: 9.00 — 16.45 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловский проезд, д. 5), тел. 8 (48762) 6−79−70.

Отделение № 11: 9.00 — 16.45 (Тульская обл., г. Суворов, Строителей, д.2), тел. 8 (48763) 2−60−03.

7 ноября

Отделение № 7: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д. 1А), тел. 8 (48746)5−39−15.

Отделение № 12: 9.00 — 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, д. 19 А).

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