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Дистант или самостоятельная работа: как будут работать тульские вузы в локдаун

Дистант или самостоятельная работа: как будут работать тульские вузы в локдаун

Об этом на оперативном совещании правительства Тульской области рассказал председатель комитета по науке и инноватике Антон Емельяненко.

22 октября Минобрнауки опубликовало указ, предлагающий руководителям вузов варианты работы вузов в нерабочие дни: обучение студентов в формате самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

В первом случае учебные заведения должны обеспечить студентов соответствующей методической поддержкой. Также Минобрнауки обязало руководителей образовательных и научных организаций обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде.

Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко на оперативном совещании правительства региона рассказал о режиме обучения в тульских вузах:

  • ТулГУ и Тульский институт ВГУЮ — будут работать дистанционно,
  • ТГПУ им. Л. Н. Толстого, Тульский филиал Финансового университета, Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева и Тульский филиал РАНХиГС выбрали форму самостоятельной работы студентов,
  • Тульский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова перенес каникулы на более ранний срок.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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