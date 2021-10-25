Дистант или самостоятельная работа: как будут работать тульские вузы в локдаун

Об этом на оперативном совещании правительства Тульской области рассказал председатель комитета по науке и инноватике Антон Емельяненко.

22 октября Минобрнауки опубликовало указ, предлагающий руководителям вузов варианты работы вузов в нерабочие дни: обучение студентов в формате самостоятельной работы или с использованием дистанционных технологий.

В первом случае учебные заведения должны обеспечить студентов соответствующей методической поддержкой. Также Минобрнауки обязало руководителей образовательных и научных организаций обеспечить бесперебойный доступ обучающихся к электронной информационно-образовательной среде.

Председатель комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко на оперативном совещании правительства региона рассказал о режиме обучения в тульских вузах: