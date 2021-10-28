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Больницы, поликлиники, стоматологии и прививочные пункты: как работают тульские медучреждения с 30 октября по 7 ноября
Фото из архива Myslo.

Больницы, поликлиники, стоматологии и прививочные пункты: как работают тульские медучреждения с 30 октября по 7 ноября

Минздрав рассказал о графике работы медицинских учреждений.

Поликлиники

31 октября, 4 и 7 ноября с 9.00 до 15.00 во всех поликлиниках ведет прием дежурный врач, работают кабинет неотложной помощи и прививочный кабинет, производится забор мазков для ПЦР-теста на коронавирус, обслуживаются вызовы на дом, проводится флюорография и рентгенография.

Уточнить информацию о режиме работы своей поликлиники можно по телефону медучреждения. Телефоны и адреса сайтов размещены на портале минздрава в разделе «Сервисы».
 
30 октября, 5 и 6 ноября с 8.00 до 18.00 в поликлиниках будут вести полноценный прием участковые терапевты, педиатры и врачи-специалисты. Пациентов, записанных на более поздние часы, обзвонят медработники и предложат альтернативное время приема.
 
С 1 по 3 ноября поликлиники работают в обычном режиме.
 
 
Прививочные пункты

Пункты вакцинации в поликлиниках работают по графику своих медучреждений.

Прививочный пункт в торговом центре «Гостиный двор» продолжит работу в ежедневном режиме, с 10.00 до 19.00. Для желающих пройти вакцинацию будет организован отдельный вход.
 
Пункт вакцинации в Городском концертном зале продолжит работу ежедневно с 10.00 до 19.00.
 
Мобильный пункт вакцинации возле торгового центра «Макси» будет работать 30, 31 октября и 4, 6, 7 ноября с 10.00 до 19.00.
 
Мобильный пункт вакцинации возле торгового центра «Глобус» будет работать 30, 31 октября и 4, 6, 7 ноября с 13.00 до 20.00.
 
Пункт вакцинации в ТЦ «Спар» продолжит работу ежедневно с 11.00 до 17.00.
 
Во всех пунктах вакцинации можно одновременно сделать прививку от гриппа и коронавируса (вакциной «Спутник V»).
 
Травмпункты

Взрослый травмпункт в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайская, 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 работают круглосуточно.

Скорая помощь

В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 103 или 112.

Специализированные медучреждения

Амбулаторно-поликлиническое отделение областного онкодиспансера и клинико-диагностический центр областной больницы с 30 октября по 7 ноября работают в штатном режиме.

Стоматологическая помощь

График работы филиалов взрослой стоматологической поликлиники: 

30 октября — все подразделения работают с 9.00 до 15.00
 
31 октября с 9.00 до 15.00 — дежурный врач ведет прием по адресам: Тула, ул. Токарева, 70-а;  Ефремов, ул. Дачная, 4; Новомосковск, ул. Бережного/ул. Октябрьская, 19/35.
 
1-3 ноября — все подразделения работают в обычном режиме.
 
4 ноября — дежурный врач с 9.00 до 15.00 ведет прием по адресам: Тула, ул. Морозова, 2-а; Ефремов, ул. Дачная, 4; Новомосковск, ул. Бережного/ул. Октябрьская, 19/35. 
 
5 ноября — дежурный врач с 9.00 до 15.00 ведет прием по адресам: Тула, ул. Кауля, 31; Ефремов, ул. Дачная, 4; Новомосковск, ул. Бережного/ул. Октябрьская, 19/35. 
 
6 ноября — дежурный врач с 9.00 до 15.00 ведет прием по адресам: Тула, ул. Токарева, 70-а; Тула, ул. Кутузова, 35-а; и все филиалы в Тульской области.
 
7 ноября — дежурный врач с 9.00 до 15.00 ведет прием по адресам: Тула, ул. Кауля, 31; Ефремов, ул. Дачная, 4; Новомосковск, ул. Бережного/ул. Октябрьская, 19/35.
 
Центр детской стоматологии по адресу: Новомосковск, ул. Рязанское шоссе, 2 работает с 1 по 3 ноября с 8.00 до 20.00.
 
Неотложная стоматологическая помощь взрослым с 1 по 3 ноября с 20.00 до 8.00 следующего дня, 30, 31 октября и 4-7 ноября с 15.00 до 9.00 следующего дня оказывается в кабинете неотложной стоматологической помощи Городской больницы №7 г. Тулы по адресу: Тула, ул. Тимирязева, 97-а.
 
С 15.00 до 9.00 следующего дня неотложная стоматологическая помощь взрослым оказывается в кабинете неотложной стоматологической помощи Городской больницы № 7 г. Тулы по адресу: Тула, ул. Тимирязева, 97-а.
 
Детские стоматологические поликлиники работают по следующему графику:
 
30 октября и 6 ноября с 8.00 до 14.00, 4 и 5 ноября с 9:00 до 15:00 принимает дежурный врач по адресу ул. Болдина, 110.
С 1 по 3 ноября поликлиника по адресу ул. Болдина, 110 работает в обычном режиме с 8.00 до 20.00.
 
Горячая линия минздрава и контактные центры поликлиник

 

Горячая линия министерства здравоохранения Тульской области 8 (800) 4444-003 и +7 (4872) 79-01-03 будет работать в штатном режиме — ежедневно с 8.00 до 20.00.
 
Центр записи на прием к врачу (телефоны 8 (800) 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник работают по следующему графику:
 
  • 30 октября — с 8.00 до 18.00
  • 31 октября — с 9.00 до 18.00 (контактные центры поликлиник — до 15.00)
  • 1-3 ноября с 8.00 до 20.00
  • 4 ноября — с 9.00 до 18.00 (контактные центры поликлиник — до 15.00)
  • 5-6 ноября — с 8.00 до 18.00
  • 7 ноября — с 9.00 до 18.00 (контактные центры поликлиник — до 15.00).
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:15 0
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