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Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики

Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики

Провал у дома №64 на ул. Верхняя Краснослободская между тем расширяется.

На улицу Верхнюю Краснослободскую прибыли эвакуаторщики. Им буквально в последний момент удалось вытащить Nissan X-Trail из растущей на глазах ямы.

Галерея
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 1
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 2
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 3
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 4
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 5
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 6
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 7
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 8
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 9
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 10
Провал дороги в Мясново: уходивший под землю внедорожник спасли эвакуаторщики, Фото: 11
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Напомним, припаркованный на улице внедорожник внезапно начал уходить под землю. Сначала яма была около 3 метров в диаметре и столько же в глубину.

По состоянию на 14.00 яма достигла 6 метров в длину и около 4 метров в ширину. Внутри продолжает шуметь вода с характерным для канализации запахом. Такая же жидкость заливает подвал и огород дома №55 по ул. Верхняя Краснослободская. На место прибыли сотрудники МЧС.

Местные жители на месте записали открытое обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

 

Ранее на улице Верхняя Краснослободская (только у соседнего дома) из-за коммунальной аварии вода размыла дорогу, из-за чего на проезжей части образовалась огромная яма.

 

Сюжет: Верхняя Краснослободская уходит под землю
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Юлия Королева
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